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高檔餐廳連環爆！御帝過期和牛比EMPEROR多　勒令停業原因曝光

▲台中勤美商圈知名的「御帝和牛燒肉」，今天遭市政府勒令停業。（圖／翻攝「御帝和牛燒肉」官方網站，2024.04.25）
▲台中勤美商圈知名的「御帝和牛燒肉」，今天遭市政府勒令停業。（圖／翻攝「御帝和牛燒肉」官方網站，2024.04.25）

記者顏幸如／台中報導

台中勤美商圈知名的「御帝和牛燒肉」，昨被檢警查獲屯積192公斤過期A5和牛，負責人及肉品廠商業務偵訊後交保。台中市食安處長傅瓊慧表示，業者不僅囤積過期牛肉，還涉嫌竄改有效日期、涉及刑事犯罪，食安處今天已依此重大事項勒令停業，目前先開罰192萬元，後續檢方若查獲販賣事實，將持續開罰。

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「御帝和牛燒肉」平日單人消費２千元起跳，台中市半個月內連續爆發兩件高檔日式和牛餐廳食安事件，市府法制局長李善植透露，「和牛EMPEROR」已受理36件消費者申訴案，昨天曝光的御帝和牛案，目前尚無申訴案。

食安處長傅瓊慧今（25）日上午說明，這兩件都是吹哨者檢舉，「和牛EMPEROR」事件14日曝光，2天後（16日）便有2位民眾同時檢舉，指「御帝和牛燒肉」餐廳疑似儲存逾期肉品、竄改有效日期，並提供確切事證。食安處研析後認為事涉犯罪，移請台中地檢署進行後續偵辦。

▲台中市食安處長傅瓊慧表示，「御帝和牛燒肉」不僅屯積過期牛肉，還涉嫌竄改有效日期。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.25）
▲台中市食安處長傅瓊慧表示，「御帝和牛燒肉」不僅屯積過期牛肉，還涉嫌竄改有效日期。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.25）
昨（24）日一早「御帝和牛燒肉」尚未營業，檢察官便指揮中機站、保７第３大隊共同到餐廳搜索，現場發現16項、重達192公斤的逾期牛肉，食安處今天將開出16張裁處書，開罰金額192萬，未來依規定將一半的獎金，依貢獻度不同分給兩位吹哨者。

傅瓊慧說，「和牛EMPEROR」案確實逾期食品從牛肉到醬料、飲料共8類12項，開罰144萬元；「御帝和牛燒肉」過期食品全是高檔和牛，共192公斤16項。另與「和牛EMPEROR」不同的，「御帝和牛燒肉」還涉及竄改保存期限，竄改的日期和數量因涉及檢調偵辦，暫無法提供詳細資訊。目前先依裁處原則，將16項產品依裁罰原則進行處分，並以業者涉及產品竄改等重大違規，今天起勒令停業。

傅瓊慧透露，兩家業者的吹哨者不同，「和牛EMPEROR」是員工、「御帝和牛燒肉」是兩位民眾；至於供貨商部份，初步看來沒關聯，但後續需由檢調釐清。市府即日起啟動日本和牛專案計劃，全面稽查市內高檔和牛餐廳，維護市民食品安全，確切家數待統計。

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