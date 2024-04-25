特企／讓護膚融入日常生活　新型態的肌膚管理中心打造護膚新體驗

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Oh!là Skin 源於法文中用於表達驚嘆的中性詞彙Oh là là ! 。秉持著為顧客養護美好肌膚的初心；我們期許透過提供高質量的服務及創新的消費方式將這份驚嘆具象化於大眾眼前。
以簡代繁並非口號，Oh!là Skin 將此理念應用在品牌運營流程以及肌膚管理的方案中，透過精準設計的流程，運用專業儀器結合有溫度美容手技，將步驟及操作時間做精簡且紮實的安排，打造高效、便利兼具舒適性的護膚新體驗，提供客戶最基礎卻必要的肌膚養護項目。
堅持將所有動作標準化，Oh!là Skin貫徹品牌精神的態度，可從培訓標準中窺見一二。每一位Oh!là Skin的肌膚管理師，均經過嚴格考核，透過不斷修正、優化的訓練，將專業知識及手法層層內化後轉為流暢的實作技法。Oh!là Skin因此有自信地再次打破傳統，不提供指定技師服務；反而將更多的心力傾注於維持服務的品質，以確保顧客每次的到訪都像初次體驗般驚艷。
肌膚管理消費就像點餐一樣簡單；Oh!là Skin 帶領消費者踏入護膚新時代，解放您的社恐與擔憂，從各種繁瑣步驟與推銷所帶來的焦慮感中鬆綁；讓肌膚養護回歸單純，輕鬆排入您的日常行程中，成為被長久維持的習慣。Oh!là Skin讓您輕鬆體驗無負擔的肌膚管理服務，讓您每一次前來都充滿期待，不禁為您的肌膚的改變，化為一句 Oh là là !