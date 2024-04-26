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竹科三期入大矽谷計劃！「新竹王」早插旗6000戶造鎮　房價有搞頭

▲竹科三期初審過關，桃竹苗大矽谷成型！事實上，有「新竹王」之稱的新竹在地建商早插旗竹科三期所在的二重埔，分期推6000戶造鎮計畫。（圖／信義房屋三民綠光店提供）
▲竹科三期初審過關，桃竹苗大矽谷成型！事實上，有「新竹王」之稱的新竹在地建商早插旗竹科三期所在的二重埔，分期推6000戶造鎮計畫。（圖／信義房屋三民綠光店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

竹科三期19日初審過關，確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」，後續將進入徵地程序。事實上，有「新竹王」之稱的新竹在地建商早插旗竹科三期所在的二重埔地區，分期推6000戶造鎮計畫，實價揭露今年當地都已出現不少筆4字頭交易。在地房仲分析，二重埔房價未來還有很多想像空間。

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信義房屋三民綠光店店長林詩偉表示，位於新竹縣竹東鎮的二重埔重劃區，距離竹科僅需約10~15分鐘車程，且擁有基本的生活機能，不僅房價較新竹東區親民，與新竹北區、香山區的距離相比，距離竹科更近。該區域房屋選擇多樣，從新電梯大樓到老透天社區，可滿足不同需求，成為竹科人這幾年買房的首選區域之一。

「新竹王」10年前插旗二重埔　分六期推6000戶造鎮計畫

隨著新竹在地建商「昌益建設」推出六期造鎮計劃，預計將提供6000戶的電梯大樓住宅，今年第四期建案「星都匯」將陸續交屋，已登2023年六都加新竹縣市、八大都會區最多買方線上買方瀏覽的社區第3名，前2名依序是新北中和的「太陽帝國」、台北松山「名人世界」。

樂屋網調研中心經理洪安怡分析，由於「星都匯」分數期開賣，在市場上一直有新訊息釋出，且樂屋網站上也有不少AB區的待售物件，也帶動了瀏覽次數的成長。

▲2023年8大都會區熱門瀏覽社區Top 10。（圖／樂屋網提供）
▲2023年8大都會區熱門瀏覽社區Top 10。（圖／樂屋網提供）
林詩偉則指出，該造鎮計畫自第一期推出至今已近十年，以實價登錄觀察近一年單價約為35~40萬，相比新竹市北區金雅重劃區單價40~50萬，雖然二重埔的生活機能不如新竹市中心，但價格會是多數人選擇此區的主要誘因。日後六期完工將帶來人口數增加、生活圈完善，加上政府大矽谷計畫加持，未來二重埔發展將有更多的想像空間。

二重埔房價相對便宜　買房前要考慮2狀況

相比竹科園區周圍重劃區，林詩偉表示，二重埔雖然有單價便宜的優勢，但掛的是「新竹縣竹東鎮」的門牌，相比新竹市門牌的學區、福利…等，可能與預期的會有所差距；另外，交通部份因緊鄰舊有社區聚落，進出主幹道的道路較窄，雖然未來已有道路拓寬的規劃，但以未來6000戶的規模，上下班時間的交通，也會有一定程度的影響，這些因素都需要考量進去。 

對於想要入住二重埔重劃區的民眾，林詩偉認為，該區域目前已有中古屋、預售轉手、全新預售屋等選擇，建議民眾可以針對手上現有資金預算進行規劃，以購買中古屋為例，由於舊屋漲幅過快，銀行可能會估不到實際總價，因此自備款抓3成會比較妥當，而全新預售屋雖然自備款成數不高，但是新屋的單價與總價也會比中古屋高出許多。

而PTT網友對房價看法更樂觀，不少人認為竹東、尤其是二重埔房價每坪上看70萬，認為未來新增的工作機會，會讓鄰近5公里內的區域都受惠。老司機也分享，雖然竹科三期離開發還要好幾年，但直言：「這幾天，昌X炒房系列就會開始漲，順便繼續帶動周邊，竹東市區、芎林、寶山，甚至連橫山、北埔也難逃魔掌吧。」
 

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