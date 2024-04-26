竹科三期入大矽谷計劃！「新竹王」早插旗6000戶造鎮　房價有搞頭

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「新竹王」10年前插旗二重埔 分六期推6000戶造鎮計畫
隨著新竹在地建商「昌益建設」推出六期造鎮計劃，預計將提供6000戶的電梯大樓住宅，今年第四期建案「星都匯」將陸續交屋，已登2023年六都加新竹縣市、八大都會區最多買方線上買方瀏覽的社區第3名，前2名依序是新北中和的「太陽帝國」、台北松山「名人世界」。
樂屋網調研中心經理洪安怡分析，由於「星都匯」分數期開賣，在市場上一直有新訊息釋出，且樂屋網站上也有不少AB區的待售物件，也帶動了瀏覽次數的成長。
林詩偉則指出，該造鎮計畫自第一期推出至今已近十年，以實價登錄觀察近一年單價約為35~40萬，相比新竹市北區金雅重劃區單價40~50萬，雖然二重埔的生活機能不如新竹市中心，但價格會是多數人選擇此區的主要誘因。日後六期完工將帶來人口數增加、生活圈完善，加上政府大矽谷計畫加持，未來二重埔發展將有更多的想像空間。
二重埔房價相對便宜 買房前要考慮2狀況
相比竹科園區周圍重劃區，林詩偉表示，二重埔雖然有單價便宜的優勢，但掛的是「新竹縣竹東鎮」的門牌，相比新竹市門牌的學區、福利…等，可能與預期的會有所差距；另外，交通部份因緊鄰舊有社區聚落，進出主幹道的道路較窄，雖然未來已有道路拓寬的規劃，但以未來6000戶的規模，上下班時間的交通，也會有一定程度的影響，這些因素都需要考量進去。
對於想要入住二重埔重劃區的民眾，林詩偉認為，該區域目前已有中古屋、預售轉手、全新預售屋等選擇，建議民眾可以針對手上現有資金預算進行規劃，以購買中古屋為例，由於舊屋漲幅過快，銀行可能會估不到實際總價，因此自備款抓3成會比較妥當，而全新預售屋雖然自備款成數不高，但是新屋的單價與總價也會比中古屋高出許多。
而PTT網友對房價看法更樂觀，不少人認為竹東、尤其是二重埔房價每坪上看70萬，認為未來新增的工作機會，會讓鄰近5公里內的區域都受惠。老司機也分享，雖然竹科三期離開發還要好幾年，但直言：「這幾天，昌X炒房系列就會開始漲，順便繼續帶動周邊，竹東市區、芎林、寶山，甚至連橫山、北埔也難逃魔掌吧。」