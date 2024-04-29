名家論壇》黎榮章／大數據分析：藍綠名牌之亂下無贏家
國民黨立委徐巧芯最近網路討論度特別高。因夫家被爆涉洗錢糾紛，徐巧芯與婆婆的金流往來也被檢調調查，她本人雖極力喊冤，但在高討論度下，連徐巧芯的家庭背景、穿著打扮都被翻出來討論，台北市議員苗博雅更在直播中點評徐巧芯曾穿過的一系列名牌、精品衣物，質疑徐巧芯夫婦都從事公職，從財產申報看來，資產增加速度顯不合理。徐巧芯的名牌討論讓相關事件熱度被往上再推升，政壇簡直掀起一波「名牌之亂」。究竟在這波名牌之亂下，誰賺到聲量？誰賺到好感度？以下透過大數據來分析觀察。
文／黎榮章
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察名牌之亂以來的網路聲量走勢，相關話題在4月18日苗博雅在直播點評徐巧芯穿搭，當日聲量一舉暴衝到2.3萬則，隔天黃捷跟進質疑徐巧芯對涉案金流交代不清、所戴的勞力士鑽表也沒申報，到底錢從哪裡來？當天話題仍熱，討論度有1.3萬則。名牌之亂持續被熱議，此後連續好幾天聲量都有數千筆，甚至立委吳思瑤、林楚茵、經濟部長王美花等地穿搭都被討論，最後砲火甚至波及準總統賴清德，賴被質疑疑似配戴價格超過40萬元的高階勞力士錶；4月24日賴清德在民進黨中常會主動談及此事，表示自己只擁有過兩支勞力士，一支親戚贈、一支自購價格約10萬，都未達財產申報規定的20萬元門檻。賴親自下場回應，讓原本已經緩緩降溫的網路討論再衝一波，當天聲量來到4800多則，討論一直延續到4月底都還有熱度。
觀察名牌之亂相關討論的網路正負面聲量與好感度，因討論主題是政治人物用精品，奢華形象本就容易招來批評，隨著戰場擴大到各黨政治人物後，又有人批評「討論政治人物穿名牌很無聊」，整個話題的網路好感度非常低，只有0.19，負聲量2.5萬則是正聲量4.8千則的5倍多。
名牌之亂雖然討論度高，但其中相關要角到底有沒有「賺」？觀察徐巧芯、賴清德、吳思瑤、王美花、林楚茵的網路正負面聲量，徐巧芯是事件主角，被攻擊後又猛力回擊，個人聲量最高，達4.8萬則，其次是政治地位最高的賴清德，共1.2萬則，之後依序是吳思瑤、王美花、林楚茵。但無論聲量高低，只要被捲進名牌之亂討論好感度無一倖免都很低，全都在0.2以下。
追求妝點外表是人之常情，只要在能力範圍許可下為之並無不妥；然而政治人物活在鎂光燈下、言行舉止會有示範效應，難免遭放大檢視。平時打扮要如何能夠符合身分地位、又不刻意炫耀，必須稍加拿捏，若稍有不慎，恐就掀起階級仇恨，一旦被貼上「炫富」標籤，好感度短時間會很難翻身。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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