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中職快評／統一獅要怎麼輸？林安可太猛　可望睽違7年再奪三冠王

▲統一獅林安可太猛，可望睽違7年再奪三冠王。（獅隊提供）
▲統一獅林安可太猛，可望睽違7年再奪三冠王。（獅隊提供）

文/強打中年

林安可太猛了吧！統一獅今（30）日出戰台鋼雄鷹，靠著林安可單場雙轟，3安猛打賞，貢獻5打點，最終幫助統一獅10：2擊敗台鋼，寫下開季前21戰16勝的佳績，而台鋼則是吞下5連敗。林安可本季累積9轟，很有機會今年爭取中職三冠王表現，有趣的是，林安可之前，中職三冠王已經自2017年王柏融後，就沒有人再拿過，隨著今年「大王」回歸，林安可不但要追上學長腳步，還要超越王柏融2017年的大紀錄。

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林安可是誰？

林安可出生在台南，從小學就讀安慶國小、建興國中青少棒，再到名校南英商工，文化大學，父親台灣人，母親為阿根廷人，而他從小就是「投打二刀流」好手，加上外型帥氣像外國人，被喻為是「混血王子」。

林安可就讀文化大學時期，最快球速可飆到147公里，而他也曾到日職樂天金鷲測試過，不管投球、打擊評價都很高。

2019年季中選秀，統一獅隊第一指名就是選中林安可，並以簽約金530萬簽下他，林安可也在新人球季就上一軍，並且開轟，隔年2020年他單季32轟，拿下全壘打王、打點王，還有新人王，打擊實力不輸「文化學長」王柏融。

不過林安可也遇到中職「換球」影響，2021年全壘打數減半為16支，2022年、2023年，林安可都遇到傷勢影響，無法正常發揮，但「健康的林安可」打擊實力依舊很恐怖。

去年林安可出賽僅有76場，還是累積15轟，並且幫助獅隊拿下上半季冠軍，可惜獅隊無緣台灣大賽，林安可今年春訓就狀況不錯，目前開季出賽21場就有9轟，加上29打點，打擊率為2成80，除了打擊率外，他在全壘打、打點都領先群雄。

雖然林安可目前比不上曾頌恩3成48打擊率，但林安可若維持這樣的表現，統一獅不但上半季要拿30勝以上輕而易舉，甚至有機會連續2年都打下上半季冠軍。

此外，統一獅上次奪下中職總冠軍，已經是2020年，也剛好是林安可生涯年，今年林安可或許有望複製4年前的好成績，甚至追到2017年「學長」王柏融的紀錄。

▲統一獅隊「外野三帥」林安可，曾拿過全壘打、打點雙冠王。（圖／NOWnews資料照）
▲統一獅隊「外野三帥」林安可，曾拿過全壘打、打點雙冠王。（圖／NOWnews資料照）
林安可要挑戰「三冠王」紀錄

王柏融在2017年曾以打擊率4成07，31轟，101打點，拿下三冠王，也是自1998年興農牛打者怪力男後，本土首位三冠王，林安可可望繼學長王柏融後，再度挑戰「三冠王」獎項，難度很高，但不是不可能。

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