15億罰款還不夠！幣安前CEO趙長鵬判刑4個月　成美史上最有錢囚犯

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在判刑之前，趙長鵬宣讀了一封寫給法官的信件，為自己在幣安擔任執行長期間，未採取足夠的反洗錢措施道歉，並表示他沒有選擇留在阿聯酋的家中，而是前往西雅圖接受指控，是為了顯示出對此的責任心，「我離開家人來到美國，我為自己的行為負責。因為責任是我的一個核心價值觀，我也在努力踐行。」阿聯酋與美國沒有引渡條約。
西雅圖聯邦法院法官指出，趙長鵬將幣安的增長與盈利能力看得比遵守美國法律更重要，而且控方未能證明趙長鵬事前不知道非法活動，認為3年刑期並不合適，因此做出了判處趙長鵬監禁4個月的決定。而這遠低於控方要求的36個月，也比量刑指引的1年至1年半來得要低。
在加密貨幣具指標性人士中，趙長鵬是第二位入獄者。已倒閉的加密貨幣交易平台FTX創辦人「薯條哥」佛瑞德（Sam Bankman-Fried, SBF）因電匯欺詐、串謀欺詐等罪，先前被判囚25年。
先前，檢察官發現幣安容許哈瑪斯、伊斯蘭國等恐怖組織在其平台進行與兒童性虐待、毒品，以及恐怖主義融資有關的交易，也未標記或通報含有洗錢風險的交易，而對幣安提出了控訴。
儘管趙長鵬的刑事案件被廣為關注，但並不影響他的個人財產。隨著2023年加密貨幣行業的復甦，他的財富激增了250億美元，如今趙長鵬擁有430億美元（約台幣1.4兆元）的個人資產，據彭博億萬富翁指數，他目前在全球富豪中排名第38位。入獄後，趙長鵬將成為美國監獄史上最有錢的囚犯。