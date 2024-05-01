長輩快來！50歲以上住全台6飯店　「每人每晚只要725元」還送早餐

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一張身份證最多可訂4間房，需本人有入住，即日起至5月3日開放訂房，入住期間為即日起至6月28日，該專案母親節也能入住，但假日需另外加價。優惠價格包含承億文旅六館：平日入住淡水吹風的水鳥標準雙人房、台中鳥日子的白文鳥標準雙人房、花蓮山知道的台灣白標準雙人房，最低27折，只要每晚1450元。
墾丁雅客小半島也祭出初夏優惠，大白花蝶標準雙人房只要2,150元。而「潭日月」以及「桃城茶樣子」的樂山標準雙人房及穀雨標準雙人房，則分別享有3,400元與2,550元的超值價格。專案皆含早餐，升等四人房最低600元起，旺日最低只需加價200元即可入住。各館限定官網訂房，數量有限。
另外，桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店也鎖定樂齡旅客市場，即日起至2024年12月27日止，推出樂齡悅華平日一泊三食住宿優惠，歡迎年滿55歲以上之樂齡族群於平日週日至週四入住，每晚2699元、週五3,499元、週六4,299元，兩人同行入住換算每人只要1350元起，住宿優惠包含：入住當日品茗午茶時光、晚間自助式消夜與翌日早餐，同日揪團訂房滿三間以上再贈館內KTV歡唱2小時，輕鬆慢活享受豐富的度假行程。
「樂齡悅華一泊三食住宿優惠」提供55歲以上之樂齡族群超值優惠2,699元起，第三人入住加價600元、第四人入住加價700元，加人加價入住再享免費房型升等，由下午兩點至五點的品茗時光開啟，精選茶飲五選一包含：包種茶、東方美人茶、白毫烏龍茶、碧螺春、客家擂茶，搭配上天成飯店集團的鳳梨酥與冰心綠豆糕，盡享悠閒的時光。
晚上八點後更有自助式消夜時段，有客家梅干肉燥飯、擔仔麵、芋頭鹹粥、燒餅油條、蒸栗子地瓜、帶皮玉米筍、消夜必吃的台式鹹酥雞、加熱滷味、麻辣燙、鮮肉包、高麗菜包等。而翌日自助式早餐包含10多道囊括台灣南北的特色中式早餐，通通都可無限量取用吃到飽。
桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境。免費設施包括迷你高爾夫、法式滾球、比比狩獵場、追求刺激的綠野賽車、戶外夢幻童樂園及星空電影院，另有付費設施VR高爾夫與The Range高爾夫練習場打球優惠，享受度假樂趣打造美好回憶。