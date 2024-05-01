中職／雄鷹單局3失誤釀災！猛獅大軍2戰狂轟27分　統一17：6台鋼

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統一前3名打者林安可、陳重廷和潘傑楷都敲出安打，迅速將比分追平為1：1，但接著台鋼江承諺、黃劼希還有郭永維接連出現守備失誤，沒能抓下重要出局數，而統一也趁勢發起安打攻勢再攻下8分，5局上結束以9：1大幅領先台鋼。
7局上，台鋼發生單場第4次守備失誤，二壘手郭永維沒能接住陳傑憲擊出的內野滾地球，而下一棒林祖傑也抓準台鋼的失誤，轟出1發兩分全壘打，統一11：1台鋼。7局下台鋼試圖發起反攻，吳明鴻、葉保弟、曾子祐等人接連敲安，幫助台鋼單局攻下5分，將比數追近至6：11。
不過比賽來到8局上，統一持續砲火猛攻台鋼投手楊達翔，先是靠著2次保送上壘後，接力敲出4支安打攻下5分，分差再次來到二位數，並在9局上再有分數進帳。最終，猛獅大軍就以17：6轟垮台鋼。
打擊成績部分，統一陳重廷表現最亮眼，5打數狂敲出「鐵支」的4安打，拿下單場MVP，邱智呈、林安可、潘傑楷都貢獻2支安打，代打上陣的林祖傑則是單場2支2，且包含1發兩分全壘打。另外，林安可也在本場敲出個人生涯的第400支安打。
統一先發古林睿煬則是主投5局被敲7支安打，不過僅失掉1分，而且飆出7次三振，拿下本季第2勝。值得一提的是，台鋼先發江承諺受到守備失誤影響，主投4.1局丟失6分，只有1分是自責失分，吞下本季第3場敗投。
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