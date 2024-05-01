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中職／雄鷹單局3失誤釀災！猛獅大軍2戰狂轟27分　統一17：6台鋼

▲統一獅2戰狂轟27分，陳重廷共5打數敲出「鐵支」的4支安打。（圖／統一獅提供）
▲統一獅2戰狂轟27分，陳重廷共5打數敲出「鐵支」的4支安打。（圖／統一獅提供）

記者林之越/綜合報導

台鋼雄鷹今（1）日在主場迎戰統一獅，兩方都派出主力先發投手江承諺以及古林睿煬，不過比賽在5局後卻意外變為打擊大戰。統一在5局上靠著台鋼的3個失誤攻下9分，而台鋼也在7局下進帳5分，最終猛獅大軍以17：6擊敗台鋼，連2戰合計轟下27分。台鋼因此吞下6連敗，距離本季最慘的7連敗僅剩1場之差，而統一則是拿下3連勝，戰績持續獨走全聯盟。

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▲統一先發古林睿煬主投5局被敲7支安打，不過僅失掉1分，而且飆出7次三振，拿下本季第2勝。（圖／統一獅提供）
▲統一先發古林睿煬主投5局被敲7支安打，不過僅失掉1分，而且飆出7次三振，拿下本季第2勝。（圖／統一獅提供）
前3局打線都沒有分數進帳，統一先發投手古林睿煬在4局下先被吳明鴻、黃劼希敲出一壘安打後，再被曾子祐敲出中外野的落地安打，幫助台鋼先馳得點，1：0領先統一，結果5局後比賽風雲變色。

統一前3名打者林安可、陳重廷和潘傑楷都敲出安打，迅速將比分追平為1：1，但接著台鋼江承諺、黃劼希還有郭永維接連出現守備失誤，沒能抓下重要出局數，而統一也趁勢發起安打攻勢再攻下8分，5局上結束以9：1大幅領先台鋼。

▲統一獅林祖傑代打上陣，單場2支2，且包含1發兩分全壘打。（圖／統一獅提供）
▲統一獅林祖傑代打上陣，單場2支2，且包含1發兩分全壘打。（圖／統一獅提供）
7局上，台鋼發生單場第4次守備失誤，二壘手郭永維沒能接住陳傑憲擊出的內野滾地球，而下一棒林祖傑也抓準台鋼的失誤，轟出1發兩分全壘打，統一11：1台鋼。7局下台鋼試圖發起反攻，吳明鴻、葉保弟、曾子祐等人接連敲安，幫助台鋼單局攻下5分，將比數追近至6：11。

不過比賽來到8局上，統一持續砲火猛攻台鋼投手楊達翔，先是靠著2次保送上壘後，接力敲出4支安打攻下5分，分差再次來到二位數，並在9局上再有分數進帳。最終，猛獅大軍就以17：6轟垮台鋼。

▲林安可單場4打數敲出2支安打，個人生涯的第400支安打達標。（圖／統一獅提供）
▲林安可單場4打數敲出2支安打，個人生涯的第400支安打達標。（圖／統一獅提供）
打擊成績部分，統一陳重廷表現最亮眼，5打數狂敲出「鐵支」的4安打，拿下單場MVP，邱智呈、林安可、潘傑楷都貢獻2支安打，代打上陣的林祖傑則是單場2支2，且包含1發兩分全壘打。另外，林安可也在本場敲出個人生涯的第400支安打。

統一先發古林睿煬則是主投5局被敲7支安打，不過僅失掉1分，而且飆出7次三振，拿下本季第2勝。值得一提的是，台鋼先發江承諺受到守備失誤影響，主投4.1局丟失6分，只有1分是自責失分，吞下本季第3場敗投。

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