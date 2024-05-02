六都4月買賣移轉棟數破2.2萬　高雄、新北買氣旺！台南下跌16.1%

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陳金萍進一步指出，高雄市與3月相比，逆勢成長9.5%表現最為亮眼，主要是左營區與楠梓區有新屋交屋潮挹注，都有150棟以上的增長，帶動交易量增加，且4月交易量4202棟也創下2021年12月、28個月以來新高紀錄。
與去年同期相比，六都建物買賣移轉棟數年增43.3%，六都均有25%以上的年增幅，其中，台北市年增26.4%，新北市年增55.1%，桃園市年增39.8%，台中市年增33.1%，台南市年增35.2%，高雄市年增59.7%，顯見今年房市熱絡程度明顯優於去年。
陳金萍表示，進一步觀察今年1-4月六都買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為8萬5797棟，與去年同期相比年增31.4%，創下自2012年來、13年來第三高紀錄，僅次於2013年，與2022年房市表現仍處高檔，買氣火熱。
其中台北市年增28.1%，新北市年增28.7%，桃園市年增36.3%，台中市年增24.6%，台南市年增38.1%，持續創下歷史新高紀錄，高雄市年增37.4%，創下17年來最高紀錄，觀察六大都會區均較去年同期成長超過二成，顯示今年交易動能仍強勁。
陳金萍補充，國內景氣燈號連亮3顆綠燈，景氣持續回溫，且與轉趨熱絡的黃紅燈僅2分之遙，出口暢旺，內需動能穩健成長，各預測機構上調今年台灣經濟成長率，而房市在新青安優惠貸款續行，以及通膨預期的狀況，購屋需求不墜，自住、長期置產仍是目前市場主力，短期內政經局勢穩定，且沒有房市政策干擾，第二季房市買氣可望延續，上半年交易量仍有年增二成的機會。