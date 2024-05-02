吳明鴻被頭部觸身球！陳鏞基單週2次「爆頭」　中職相關案例不少

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吳明鴻才在4月20日開轟，是他生涯首轟，來到台鋼算是他的幸運球隊，但卻馬上遭遇「生死一瞬間」，現在送醫治療，還在觀察中。
總教練洪一中也很擔心子弟兵狀況，吳明鴻還是他文化大學學弟，洪總表示：「當下看到他倒在哪邊，加上手在抽蓄，就趕快送醫。」
吳明鴻遭到144公里速球打到頭部，衝擊很大，而頭部觸身球可能導致跑壘、傳接球、移動都有問題，更說打球，也要看有沒有腦震盪狀況，並看能夠維持多久才可復原。
林立遭「爆頭」休養一個月
樂天桃猿內野手林立，去年4月9日因守備被打到頭，休息將近一個月才復出，但他是遇到不規則彈跳，但打到頭必須要特別小心。
被封為「萬磁王」的王勝偉，過去常被觸身球招呼，生涯他擁有132次處觸身球，而林泓育生涯145次觸身球排名第一。林智勝也曾因頭部觸身球，被打中，當下也是站不起來。
陳鏞基一週兩次觸身球
神鏞基曾在2022年，單週2次觸身球砸中頭部，當下下場休息，之後又被砸中，投手為林羿豪、陳明軒，當下投手可能是變化球、直球失控，並非刻意要丟人，但也可能引起誤會，引發雙方球員不滿。
頭部觸身球可能引起大亂鬥
選手最害怕遇到狀況好的時候，又被觸身球打中，過去日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，曾被軟銀鷹隊投手森唯斗觸身球打中頭盔，當下表情氣憤，一度引起兩邊清空板凳，森唯斗也因此被驅逐出場。
總結：
美國、日本職棒都有因為頭部觸身球、產假等「特例」，所以暫時擺進傷兵名單的狀況，中職也要看未來是否有沒有相關「特例」可以讓球員下二軍，不用10天登錄就可以回歸。
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