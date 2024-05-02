搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌　全場爆歡笑聲

吳明鴻被頭部觸身球！陳鏞基單週2次「爆頭」　中職相關案例不少

▲吳明鴻遭到頭部觸身球，當場倒地不起，被送醫治療後觀察中。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲吳明鴻遭到頭部觸身球，當場倒地不起，被送醫治療後觀察中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹捕手吳明鴻，昨（1）日對戰統一獅比賽中8局下被洋投裴瑞茲的144公里速球砸中頭盔，當下吳明鴻倒地不起，並且送醫觀察，他可能要先休息停賽觀察一陣子，避免相關事件再發生，而去年樂天桃猿林立，因為頭部觸身球，甚至休了一個月，可見遭到「爆頭」超級危險，中職過去就有不少案例，統一獅陳鏞基還曾被單週2次頭部觸身球，肯定十分恐怖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳明鴻求學階段為文化大學出身，2022年他被中信兄弟釋出，而他也馬上找到新東家，跟著台鋼雄鷹二軍打一年後，今年找到機會先發，並且成為主戰捕手。

吳明鴻才在4月20日開轟，是他生涯首轟，來到台鋼算是他的幸運球隊，但卻馬上遭遇「生死一瞬間」，現在送醫治療，還在觀察中。

總教練洪一中也很擔心子弟兵狀況，吳明鴻還是他文化大學學弟，洪總表示：「當下看到他倒在哪邊，加上手在抽蓄，就趕快送醫。」

吳明鴻遭到144公里速球打到頭部，衝擊很大，而頭部觸身球可能導致跑壘、傳接球、移動都有問題，更說打球，也要看有沒有腦震盪狀況，並看能夠維持多久才可復原。

林立遭「爆頭」休養一個月

樂天桃猿內野手林立，去年4月9日因守備被打到頭，休息將近一個月才復出，但他是遇到不規則彈跳，但打到頭必須要特別小心。

被封為「萬磁王」的王勝偉，過去常被觸身球招呼，生涯他擁有132次處觸身球，而林泓育生涯145次觸身球排名第一。林智勝也曾因頭部觸身球，被打中，當下也是站不起來。

陳鏞基一週兩次觸身球

神鏞基曾在2022年，單週2次觸身球砸中頭部，當下下場休息，之後又被砸中，投手為林羿豪、陳明軒，當下投手可能是變化球、直球失控，並非刻意要丟人，但也可能引起誤會，引發雙方球員不滿。

頭部觸身球可能引起大亂鬥

選手最害怕遇到狀況好的時候，又被觸身球打中，過去日職讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，曾被軟銀鷹隊投手森唯斗觸身球打中頭盔，當下表情氣憤，一度引起兩邊清空板凳，森唯斗也因此被驅逐出場。

▲陽岱鋼曾被被砸到頭部退場，十分不爽。（圖／NOWnews資料照）
▲陽岱鋼曾被被砸到頭部退場，十分不爽。（圖／NOWnews資料照）
總結：

美國、日本職棒都有因為頭部觸身球、產假等「特例」，所以暫時擺進傷兵名單的狀況，中職也要看未來是否有沒有相關「特例」可以讓球員下二軍，不用10天登錄就可以回歸。


更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／怵目驚心！144公里速球直擊頭部　台鋼吳明鴻遭擔架抬出場

中職／雄鷹單局3失誤釀災！猛獅大軍2戰狂轟27分　統一17：6台鋼

中職／洪一中傻眼！台鋼單局發生3次守備失誤　慘遭統一獅海灌9分

中職／林安可雙響砲、陳鏞基猛打賞轟下雄鷹！統一10：2輕取台鋼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生