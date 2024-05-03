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吃好多蛋、肉卻沒攝取到蛋白質？專業家醫科醫師教你破解三大迷思

▲蕭醫師分享常犯的蛋白質攝取三大NG行為，教大家正確飲食幫助身體攝取蛋白質。（圖／翻攝蕭捷健醫師FB）
▲蕭醫師分享常犯的蛋白質攝取三大NG行為，教大家正確飲食幫助身體攝取蛋白質。（圖／翻攝蕭捷健醫師FB）

生活中心／綜合報導

很多人都知道攝取蛋白質的好處多多，可以促進生長、修補組織，還能提升新陳代謝等，但是卻常常吃了好多蛋、肉，蛋白質攝取效果卻不如預期。家醫科醫師蕭捷健，就在臉書上分享民眾常犯的蛋白質攝取三大NG行為，要來教教大家如何正確飲食，幫助身體攝取蛋白質。

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其中第一點，蕭捷健就點出，很多民眾都會「吃錯食物」。舉例來說，很多人的早餐選擇是鮪魚蛋餅，認為這樣可以補充蛋白質，但醫師解釋，實際上根據2018年衛福部資料顯示，鮪魚蛋餅除了蛋白質（約14g）以外，也帶來了高量的澱粉（45g）和油脂（17g），攝取蛋白質的同時，也額外增加了超過300卡的熱量攝入！

再來就是要注意是否「吃錯順序」，因為很多人補充蛋白質時，專注於肉類，忽略了其他更健康的蛋白質來源，醫師舉例，像是植物性蛋白質不僅有纖維，還有植化素、維生素等物質，建議攝取蛋白質的優先順序，應該是「豆類→魚類→蛋→肉類」，才是更佳選擇。最後醫師也提醒，「吃錯時間」也會讓效果大打折扣，許多人忽視了早餐補充蛋白質的重要性，經常等到午餐或晚餐時才開始攝取，但是其實只要早上吃足夠蛋白質，就可以用於肌肉生長、好處多多。

醫師點出，就算是忙碌的上班族，其實早餐只要一杯豆漿，加上兩顆蛋，就可以輕鬆攝取30g以上的蛋白質，其中的豆漿不僅有完整的大豆蛋白，還有大豆異黃酮和大豆卵磷脂，構成了所謂的「黃金三角營養」。而且大豆異黃酮能夠養顏美容、讓氣色更好；大豆卵磷脂則有助於提升精神、讓思緒敏銳，對上班族或樂齡族都是很好的營養來源。

▲豆漿不僅有完整的大豆蛋白，還有大豆異黃酮和大豆卵磷脂，構成所謂的「黃金三角營養」。（圖／翻攝蕭捷健醫師FB）
▲豆漿不僅有完整的大豆蛋白，還有大豆異黃酮和大豆卵磷脂，構成所謂的「黃金三角營養」。（圖／翻攝蕭捷健醫師FB）
至於該如何選擇豆漿？醫師建議，女性朋友可以選擇統一陽光無加糖黑豆漿，補充鎂、鐵、鋅和總多酚等營養，對於注重成分單純的家庭或長輩，則可以選擇擁有「無添加驗證」的統一陽光無加糖豆奶，常溫保存、帶著出門飲用也更加方便，想要擁有人生健康方程式，不妨從日常飲食改善下手，讓蛋白質的攝取效率更加分！

▲▲女性可選擇統一陽光無加糖黑豆漿，補充鎂、鐵、鋅和總多酚等營養；注重成分單純的家庭或長輩，可選擇「無添加驗證」的統一陽光無加糖豆奶，常溫保存更加方便。（圖／品牌提供）
▲女性可選擇統一陽光無加糖黑豆漿，補充鎂、鐵、鋅和總多酚等營養；注重成分單純的家庭或長輩，可選擇「無添加驗證」的統一陽光無加糖豆奶，常溫保存更加方便。（圖／品牌提供）

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