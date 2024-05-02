好消息！吳明鴻遭觸身球「爆頭」後無大礙　最快5/10後才能回歸

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吳明鴻昨（1）日對戰統一獅比賽中8局下被洋投裴瑞茲的144公里速球砸中頭盔，當下吳明鴻倒地不起，並且送醫觀察，他可能要先休息停賽觀察一陣子，避免相關事件再發生。
吳明鴻求學階段為文化大學出身，2022年他被中信兄弟釋出，而他也馬上找到新東家，跟著台鋼雄鷹二軍打一年後，今年找到機會先發，並且成為主戰捕手。
吳明鴻才在4月20日開轟，是他生涯首轟，昨日他單場3安猛打賞，還有1打點，可惜8局被丟到頭部，馬上送醫治療。
吳明鴻遭到144公里速球打到頭部，衝擊很大，而頭部觸身球可能導致跑壘、傳接球、移動都有問題，更說打球，也要看有沒有腦震盪狀況，並看能夠維持多久才可復原。
台鋼雄鷹表示：「目前選手已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後,再階段性的進行腦震盪的評估與恢復，最快要5/10之後才有機會重返賽場。」
吳明鴻小檔案：
出生年月日： 1994年11月2日（29歲）
身高體重：178公分 85公斤
簽約金：250萬
守備位置：捕手
出生地：嘉義市
最高學歷：文化大學
經歷：
嘉義市西區博愛國民小學少棒隊
嘉義市立民生國民中學青少棒隊
國立嘉義高級中學青棒隊
中國文化大學棒球隊（美孚巨人）
中華職棒中信兄弟（2017年－2022年）
中華職棒台鋼雄鷹（2023年－）
以上資料來自：台灣棒球維基館
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