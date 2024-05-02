搜救犬Roger中職開球！當捕手「叼球不想放」超萌　全場爆歡笑聲

好消息！吳明鴻遭觸身球「爆頭」後無大礙　最快5/10後才能回歸

▲好消息！吳明鴻遭觸身球「爆頭」後無大礙。（圖／吳政紘攝、NOWnews資料照）
▲好消息！吳明鴻遭觸身球「爆頭」後無大礙。（圖／吳政紘攝、NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹吳明鴻選手昨（1）日在對戰統一獅比賽中，因遭觸身球擊中頭部，後緊急送往醫院進行頭部CT檢查。當下吳明鴻意識清晰，但有頭暈及腫脹感，因此留院觀察。今早診斷結果爲頭部外傷，留院休養一夜後吳明鴻頭暈症狀已好轉，但被擊中之部位疼痛仍存在。台鋼雄鷹表示：目前選手已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後,再階段性的進行腦震盪的評估與恢復，最快要5/10之後才有機會重返賽場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳明鴻被觸身球丟中當場倒地不起

吳明鴻昨（1）日對戰統一獅比賽中8局下被洋投裴瑞茲的144公里速球砸中頭盔，當下吳明鴻倒地不起，並且送醫觀察，他可能要先休息停賽觀察一陣子，避免相關事件再發生。

吳明鴻求學階段為文化大學出身，2022年他被中信兄弟釋出，而他也馬上找到新東家，跟著台鋼雄鷹二軍打一年後，今年找到機會先發，並且成為主戰捕手。

吳明鴻才在4月20日開轟，是他生涯首轟，昨日他單場3安猛打賞，還有1打點，可惜8局被丟到頭部，馬上送醫治療。

▲台鋼雄鷹吳明鴻因為觸身球爆頭倒地不起，今天檢查暫時無礙。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹吳明鴻因為觸身球爆頭倒地不起，今天檢查暫時無礙。（圖／台鋼雄鷹提供）
吳明鴻遭到144公里速球打到頭部，衝擊很大，而頭部觸身球可能導致跑壘、傳接球、移動都有問題，更說打球，也要看有沒有腦震盪狀況，並看能夠維持多久才可復原。

▲吳明鴻遭速球擊中，當場倒地不起，神色痛苦，最後被擔架抬下場。（圖／擷取自CPBL.TV)
▲吳明鴻遭速球擊中，當場倒地不起，神色痛苦，最後被擔架抬下場。（圖／擷取自CPBL.TV)
台鋼雄鷹表示：「目前選手已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後,再階段性的進行腦震盪的評估與恢復，最快要5/10之後才有機會重返賽場。」

吳明鴻小檔案：

出生年月日： 1994年11月2日（29歲）

身高體重：178公分　85公斤

簽約金：250萬

守備位置：捕手

出生地：嘉義市

最高學歷：文化大學

經歷：

嘉義市西區博愛國民小學少棒隊

嘉義市立民生國民中學青少棒隊

國立嘉義高級中學青棒隊

中國文化大學棒球隊（美孚巨人）

中華職棒中信兄弟（2017年－2022年）

中華職棒台鋼雄鷹（2023年－）

以上資料來自：台灣棒球維基館

▲台鋼雄鷹吳明鴻，今年打擊率高達3成48，卻被觸身球丟中。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹吳明鴻，今年打擊率高達3成48，卻被觸身球丟中。（圖／台鋼雄鷹提供）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


吳明鴻被頭部觸身球！陳鏞基單週2次「爆頭」　中職相關案例不少

影／怵目驚心！144公里速球直擊頭部　台鋼吳明鴻遭擔架抬出場

中職／雄鷹單局3失誤釀災！猛獅大軍2戰狂轟27分　統一17：6台鋼

中職／洪一中傻眼！台鋼單局發生3次守備失誤　慘遭統一獅海灌9分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生