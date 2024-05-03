李鎭赫來台開唱「進場粉絲都能跟他合照」！成為史上最寵粉的韓星
韓團UP10TION前成員李鎭赫相隔1年多再來台，將於5月12日在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，他日前發新專輯《NEW QUEST：JUNGLE》，屆時活動一定表演新歌，對於久違的台北行，李鎭赫高喊：「我開心到爆炸！」
記者陳雅蘭／綜合報導
李鎭赫2015年以韓團「UP10TION」成員出道，2023年退團。他2019年曾和團員金宇碩參加知名選秀節目《PRODUCE X 101》，但最後拿到第11名，無緣加入限定男團X1。雖然二次出道失敗，但李鎭赫也從歌手跨足演員領域，在《那個男人的記憶法》、《請確認活動吧》等作品都有精彩表現，於《為何是吳秀才》裡飾演法學院學生一角更是亮眼。
李鎭赫去年3月簽到新公司「Bill娛樂」後，花了1年8個月才完成新專輯《NEW QUEST：JUNGLE》，為了做出優質音樂求好心切的他說：「很想趕快讓大家聽到，但因為之前的作品總是都有一點不滿意。」所以這次每個小細節都不放過，經過一番努力才達到滿意的程度，加上當時剛換新環境，同時還參加三部戲劇演出，拍完電視劇才能好好進入專輯製作。
李鎭赫將於5月12日晚間6點在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，票價分為A區4880元、B區3880元、身障席2440元，可至ibon機台、線上購票，凡購票皆能獲得擊掌、限定小卡，以及5人一組的團體合照，還有抽親筆簽名小卡、1對1合照、親筆簽名明信片、親筆簽名拍立得等資格。除了活動，他會提前在11日舉辦簽名會，詳情請至主辦臉書查詢。
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