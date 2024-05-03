中職史上第一隊！味全龍對戰台鋼首度使用PitchCom　創下歷史時刻

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大聯盟已開放各隊使用PitchCom，日職與韓職都尚未跟進，由於PitchCom要放在哪裡會是關鍵，捕手吉力吉撈鞏冠放在膝蓋處，可以看到他在比賽中發送訊號給投手艾璞樂，就像在大聯盟一樣。
艾璞樂可從帽子聽到要投球的球種，而PitchCom也有中文、台語、都可使用，所以用途很廣。中華職棒在今年1月10日展開總教練會議，針對加快比賽節奏進行多項討論，除了在延長賽採用突破僵局制外，也將在今年賽季開放各隊使用「PitchCom（投捕無線加密通訊機）」，不僅節省投捕配球時間，也能防止各隊偷暗號，大聯盟在2年前就已經開始使用這項設備。
味全龍領隊丁仲緯說明，上週才正式拿到，所以就拿來使用，「成為中職第一隊使用PitchCom的球隊，讓我們也感到十分榮譽。」
什麼是PitchCom？
這個設備最初由PitchCom的共同創辦人Craig Filicetti發明，他在心靈魔術表演時曾使用一種放置於手腕的系統，以發送特定舞台效果的提示。作為一種表演設備，它已在60個國家被數千人所使用。
太空人隊在2017至2018年球季時在比賽期間使用科技竊取其他球隊暗號事件被揭露後，促使共同創辦人John Hankins考慮是否有可能創建一個系統來傳遞暗號，從而避免棒球比賽暗號被對手竊取的風險。
Hankins表示：「棒球界一直在試圖解決偷暗號問題，他們嘗試了許多不同的方法來防止暗號被竊取，一開始有試過振動器，但如果投手要求更換暗號，透過振動器傳遞訊息，反而會讓比賽節奏變得非常緩慢。」於是最後採用了可以讓投捕直接溝通的PitchCom。
PitchCom最初於2020年被提議給美國職棒大聯盟（MLB），該系統先在小聯盟開始測試，2022年大聯盟春訓期間再次進行測試，並在該年例行賽開始時獲得大聯盟球員工會批准使用。
PitchCom為投、捕手傳遞暗號的無線通訊系統，捕手可以以無線電訊號向投手傳達配球，如今，投手也可以使用該設備自行決定配球。
PitchCom有助於球員間傳遞資訊，除了投捕使用之外，野手也可以配戴接收器，只要連接該設備的球員，都能夠獲取投手或捕手傳遞的暗號訊息。
過往捕手會蹲在本壘後方，在跨下比暗號給投手，如果投手要更改配球則會搖頭，並要求另一個暗號，有時二壘有跑者時，常常會藉機偷投捕暗號，使得時常發生爭議。但使用PitchCom之後，不僅能夠避免暗號被破解，也能夠節省配球時間，以達到加快比賽節奏的效果。
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