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中職史上第一隊！味全龍對戰台鋼首度使用PitchCom　創下歷史時刻

▲中職史上第一隊！味全龍對戰台鋼雄鷹首度使用Pitchcom。（圖／吳政紘攝）
▲中職史上第一隊！味全龍對戰台鋼雄鷹首度使用Pitchcom。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

（19:11更新）中職新歷史誕生！味全龍隊今（3）日在天母棒球場遭遇台鋼雄鷹，成為中職第一支使用PitchCom（投捕電子暗號發送器）的球隊，而龍隊準備已久，從聯盟一開始宣布，就已經派人去購買，並且在春訓等就曾了解，此外，總教練葉君璋也前往美國了解使用說法，為了增加比賽可看性跟減少比賽速度，味全龍隊創下歷史的一頁。味全龍領隊丁仲緯表示：「我們大概買了2組，一組價為約近百萬，加上我們從DriveLine這邊購買了一些增加打擊的儀器，也花費不少，老闆也對運科很支持。」

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本季中職聯盟導入多項新制，其中就包括開放各隊使用PitchCom（投捕電子暗號發送器），中職龍隊是第一支前往美國取經的隊伍，為了要跟世界接軌，龍隊也做好準備。

大聯盟已開放各隊使用PitchCom，日職與韓職都尚未跟進，由於PitchCom要放在哪裡會是關鍵，捕手吉力吉撈鞏冠放在膝蓋處，可以看到他在比賽中發送訊號給投手艾璞樂，就像在大聯盟一樣。

艾璞樂可從帽子聽到要投球的球種，而PitchCom也有中文、台語、都可使用，所以用途很廣。中華職棒在今年1月10日展開總教練會議，針對加快比賽節奏進行多項討論，除了在延長賽採用突破僵局制外，也將在今年賽季開放各隊使用「PitchCom（投捕無線加密通訊機）」，不僅節省投捕配球時間，也能防止各隊偷暗號，大聯盟在2年前就已經開始使用這項設備。

味全龍領隊丁仲緯說明，上週才正式拿到，所以就拿來使用，「成為中職第一隊使用PitchCom的球隊，讓我們也感到十分榮譽。」

▲吉力吉撈鞏冠成為第一位使用PitchCom的中職球員。（圖／吳政紘攝）
▲吉力吉撈鞏冠成為第一位使用PitchCom的中職球員。（圖／吳政紘攝）
什麼是PitchCom？

這個設備最初由PitchCom的共同創辦人Craig Filicetti發明，他在心靈魔術表演時曾使用一種放置於手腕的系統，以發送特定舞台效果的提示。作為一種表演設備，它已在60個國家被數千人所使用。

太空人隊在2017至2018年球季時在比賽期間使用科技竊取其他球隊暗號事件被揭露後，促使共同創辦人John Hankins考慮是否有可能創建一個系統來傳遞暗號，從而避免棒球比賽暗號被對手竊取的風險。

Hankins表示：「棒球界一直在試圖解決偷暗號問題，他們嘗試了許多不同的方法來防止暗號被竊取，一開始有試過振動器，但如果投手要求更換暗號，透過振動器傳遞訊息，反而會讓比賽節奏變得非常緩慢。」於是最後採用了可以讓投捕直接溝通的PitchCom。

PitchCom最初於2020年被提議給美國職棒大聯盟（MLB），該系統先在小聯盟開始測試，2022年大聯盟春訓期間再次進行測試，並在該年例行賽開始時獲得大聯盟球員工會批准使用。

PitchCom為投、捕手傳遞暗號的無線通訊系統，捕手可以以無線電訊號向投手傳達配球，如今，投手也可以使用該設備自行決定配球。

PitchCom有助於球員間傳遞資訊，除了投捕使用之外，野手也可以配戴接收器，只要連接該設備的球員，都能夠獲取投手或捕手傳遞的暗號訊息。

過往捕手會蹲在本壘後方，在跨下比暗號給投手，如果投手要更改配球則會搖頭，並要求另一個暗號，有時二壘有跑者時，常常會藉機偷投捕暗號，使得時常發生爭議。但使用PitchCom之後，不僅能夠避免暗號被破解，也能夠節省配球時間，以達到加快比賽節奏的效果。

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