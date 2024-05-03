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味全龍大手筆買PitchCom！一組設備約百萬　還添購Driveline設備

▲味全龍領隊丁仲緯說明PitchCom的狀況，並透露花費約百萬台幣。（圖／吳政紘攝）
▲味全龍領隊丁仲緯說明PitchCom的狀況，並透露花費約百萬台幣。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

味全龍隊今（3）日正式啟用「PitchCom（投捕無線加密通訊機）」，這也是中職第一次亮相，味全龍隊捕手吉力吉撈鞏冠、投手艾璞樂一起搭配使用，領隊丁仲緯透露採購價格，一組約為百萬台幣，而龍隊買了2組，並且花了幾十萬採購美國最先進的棒球訓練中心設備，要利用運科的方式，打造強隊，龍隊也未來西往可以打造「王朝」，讓各隊都追趕不上。

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丁仲緯說明，「看起來第一局可能還不是很習慣，但這也是新的嘗試。」據了解，味全龍隊在去年球季結束就有討論，今年中職在1月10日宣布開放各隊可以在新球季使用，差不多同步時間，龍隊已經做好準備，並且購入相關設備。

此外，味全龍總教練葉君璋也在球季外赴美「特訓」，了解如何運用，也順便幫忙吸收棒球最新資訊。

▲味全龍隊捕手吉力吉撈鞏冠把PitchCom放在腿上，並用手套遮掩。（圖／味全龍提供）
▲味全龍隊捕手吉力吉撈鞏冠把PitchCom放在腿上，並用手套遮掩。（圖／味全龍提供）
PitchCom好用嗎？

對於PitchCom是否好用，葉君璋持肯定態度，他說：「我覺得很好用。」葉君璋表示，PitchCom甚至可以下戰術，短打、還是要決定攻擊方式，都可以做到，不過這項設備也不是每隊都願意投資，龍隊運科相對來說走在各隊前面。

此外，味全龍隊也大手筆引進Driveline的設備，可以觀察球員的打擊狀況之外，還有資料庫，這有些部分還要租借，雖然所費不貲，但龍隊也是願意購買。

去年味全龍隊找來運科分析師，解釋一些數據，今年則是直接採購更多相關機器，希望讓球隊體質更好，未來也有更多數據佐證，讓龍隊可以戰績更上層樓。

▲味全龍隊捕手吉力吉撈鞏冠、投手艾璞樂一起搭配使用PitchCom，領隊丁仲緯透露採購價格，一組約為百萬台幣。（圖／味全龍提供）
▲味全龍隊捕手吉力吉撈鞏冠、投手艾璞樂一起搭配使用PitchCom，領隊丁仲緯透露採購價格，一組約為百萬台幣。（圖／味全龍提供）
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