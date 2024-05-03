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施子謙睽違1328天奪先發勝投！洪總喜迎997勝　台鋼雄鷹5:1味全龍

▲施子謙轉戰台鋼雄鷹首度先發就奪勝，也是他暌違1328日再度先發贏球。（圖／吳政紘攝）
▲施子謙轉戰台鋼雄鷹首度先發就奪勝，也是他暌違1328日再度先發贏球。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

從統一獅隊轉戰台鋼雄鷹的投手施子謙，今（3）日在台北市天母棒球場遭遇味全龍，施子謙主投5局失1分，被打4安打，4次三振，共用86球，加上隊友張肇元在3局上幫他打回2分逆轉，最終台鋼雄鷹以5:1獲勝，總教練洪一中喜迎997勝，也中斷台鋼6連敗，施子謙在統一獅幾乎都被拿來當後援、中繼使用，但在台鋼「再生工場」投手教練橫田久則跟蕭任汶、沈柏蒼教練幫助下，重新找回身手，這場比賽他投得虎虎生風，就像他2018年，單季11勝的時候，而他上次勝投是2020年9月13日，是他暌違1328天再度奪勝。

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此役味全龍隊特別使用PitchCom想要節省比賽時間，加上也是中職第一隊使用此電子暗號儀器的隊伍，不過台鋼雄鷹總教練洪一中還是老謀深算，突破龍隊手群，拿下生涯第997勝，離千勝只有3場。而台鋼在台東球場接下來要對戰富邦悍將，也可能是洪總千勝紀念日。

施子謙曾一度被放在保護名單外

29歲的施子謙是在去年擴編選秀被統一獅隊放在保護名單外，台鋼雄鷹需要先發投手，因此施子謙就是最佳選擇，此外，他的好友江承諺也被交易到台鋼雄鷹，兩人從春訓開始互相砥礪，都拿到轉隊勝投。

施子謙睽違2年回到先發，身心狀況都準備好，加上他春訓就是朝著先發準備，台鋼雄鷹洋投都出狀況，加上有傷兵笠原祥太郎出現，施子謙反而成為重要的先發投手。

施子謙找回身手

施子謙這場遇到狂龍打線，投得也很辛苦，但他首局被李凱威敲出內野安打上壘後，劉基鴻適時安打先馳得點，施子謙也穩定下來，且越投越穩，尤其3局上台鋼雄鷹掌握機會，面對艾璞樂，9棒杜家明起跟曾子祐連續安打，王柏融獲保送，捕手張肇元也補上一支適時安打，一口逆轉比數。

台鋼雄鷹在7局上由也葉保弟、曾子祐敲出安打追加分數，也讓台鋼擴大勝機。龍隊投手張景淯9局上不但暴投送分，又被王柏融敲出內野安打，再丟2分。

由於施子謙5局下被張政禹敲出二壘安打，但他也順利解圍，讓李凱威擊成飛球出局，總計他5局投完，共用86球，其中被打4安打，1次保送，4次三振，表現完全不同。

▲施子謙先發5局僅失1分，睽違1328天奪勝。（圖／吳政紘攝）
▲施子謙先發5局僅失1分，睽違1328天奪勝。（圖／吳政紘攝）
睽違2年的復仇

施子謙上次先發要回到2022年的4月3日，而他當時2.2局狂失9分（6責失），對手就是味全龍，然而今天剛好他卻能夠奪勝，也算是報了一箭之仇。

而施子謙上次先發勝投，則是2020年的9月13日，對手則是中信兄弟，當時他5.2局先發失3分奪勝，也是睽違4年的時間（約1328天）。

施子謙小檔案：


綽號別稱：獅子簽、熊大、卡比獸、喵謙

出生日期：1994年12月19日（29歲）

身高體重：184公分、96公斤

投打習慣：右投右打（上肩投球）

守備位置：投手

最快球速：150 km/h（中華職棒時期／2023年）

擅長球路：二縫線快速球、滑球、變速球

出生地點：中華民國臺灣省彰化縣埔鹽鄉

最高學歷：國立臺灣體育運動大學

職棒選秀：2017年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第三指名
　　　　　2023年中華職棒季後特別選秀會台鋼雄鷹隊指名

簽約金額：350萬元新台幣（另有60萬元激勵獎金）

職棒月薪：16萬元新台幣（2023年）

經歷：

彰化縣天盛國小少棒隊

台中市西苑中學青少棒隊

台中市西苑中學青棒隊

台中市臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛）

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2017年08月25日～2023年11月28日）

台灣職棒球員工會第五屆監事（2018年～）

中華職棒台鋼雄鷹隊（2023年11月28日～）

以上資料來源：台灣棒球維基館

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