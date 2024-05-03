施子謙睽違1328天奪先發勝投！洪總喜迎997勝　台鋼雄鷹5:1味全龍

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施子謙曾一度被放在保護名單外
29歲的施子謙是在去年擴編選秀被統一獅隊放在保護名單外，台鋼雄鷹需要先發投手，因此施子謙就是最佳選擇，此外，他的好友江承諺也被交易到台鋼雄鷹，兩人從春訓開始互相砥礪，都拿到轉隊勝投。
施子謙睽違2年回到先發，身心狀況都準備好，加上他春訓就是朝著先發準備，台鋼雄鷹洋投都出狀況，加上有傷兵笠原祥太郎出現，施子謙反而成為重要的先發投手。
施子謙找回身手
施子謙這場遇到狂龍打線，投得也很辛苦，但他首局被李凱威敲出內野安打上壘後，劉基鴻適時安打先馳得點，施子謙也穩定下來，且越投越穩，尤其3局上台鋼雄鷹掌握機會，面對艾璞樂，9棒杜家明起跟曾子祐連續安打，王柏融獲保送，捕手張肇元也補上一支適時安打，一口逆轉比數。
台鋼雄鷹在7局上由也葉保弟、曾子祐敲出安打追加分數，也讓台鋼擴大勝機。龍隊投手張景淯9局上不但暴投送分，又被王柏融敲出內野安打，再丟2分。
由於施子謙5局下被張政禹敲出二壘安打，但他也順利解圍，讓李凱威擊成飛球出局，總計他5局投完，共用86球，其中被打4安打，1次保送，4次三振，表現完全不同。
睽違2年的復仇
施子謙上次先發要回到2022年的4月3日，而他當時2.2局狂失9分（6責失），對手就是味全龍，然而今天剛好他卻能夠奪勝，也算是報了一箭之仇。
而施子謙上次先發勝投，則是2020年的9月13日，對手則是中信兄弟，當時他5.2局先發失3分奪勝，也是睽違4年的時間（約1328天）。
施子謙小檔案：
綽號別稱：獅子簽、熊大、卡比獸、喵謙
出生日期：1994年12月19日（29歲）
身高體重：184公分、96公斤
投打習慣：右投右打（上肩投球）
守備位置：投手
最快球速：150 km/h（中華職棒時期／2023年）
擅長球路：二縫線快速球、滑球、變速球
出生地點：中華民國臺灣省彰化縣埔鹽鄉
最高學歷：國立臺灣體育運動大學
職棒選秀：2017年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第三指名
2023年中華職棒季後特別選秀會台鋼雄鷹隊指名
簽約金額：350萬元新台幣（另有60萬元激勵獎金）
職棒月薪：16萬元新台幣（2023年）
經歷：
彰化縣天盛國小少棒隊
台中市西苑中學青少棒隊
台中市西苑中學青棒隊
台中市臺灣體育運動大學棒球隊（富邦公牛）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2017年08月25日～2023年11月28日）
台灣職棒球員工會第五屆監事（2018年～）
中華職棒台鋼雄鷹隊（2023年11月28日～）
以上資料來源：台灣棒球維基館
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