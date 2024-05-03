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洪總千勝倒數M3！賽後感謝施子謙　台鋼終於止敗：盼往好的方向走

▲台鋼總教練洪一中生涯997勝到手，特別感謝施子謙挺身而出。（圖／台鋼提供）
▲台鋼總教練洪一中生涯997勝到手，特別感謝施子謙挺身而出。（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/台北報導

台鋼雄鷹今（3）日在天母球場以5:1擊敗味全龍，總教練洪一中喜迎997勝，生涯1000勝里程碑只剩3場，而洪總也感謝子弟兵施子謙，他說：「感謝他在球隊最困難的時候挺身而出。」洪總解釋，看到施子謙投得不錯，5局投完原本希望他可以續投，但是已經到用球數86球，想說「不要冒險」，所以讓他提前退場，但施子謙的確成為奇兵，洪總則說：「看來他已經完全恢復。」，提到自己生涯千勝，洪總說：「希望他們不要把壓力放在嘴上，終於止敗，希望球隊往好的方向走。」

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施子謙今天首局遇到亂流失分，但他慢慢恢復身手，洪總賽後提到，他在二軍也是投3、4局左右，用球數約為70球，今天將近90球，所以提前讓他休息。

施子謙在統一獅主要是中繼後援，但到台鋼雄鷹又可以回到熟悉的先發位置，他認為，自己聽到轉隊很開心，因為又可以回到先發，春訓也是朝著這樣的方向準備，但是大腿拉傷2次，所以也比較慢回到先發陣容。

台鋼雄鷹很需要這一勝，加上王柏融、魔鷹、葉保弟等球員都有安打，打線慢慢回穩，洪總說：「週三輸球我就跟他們說，不要把壓力放在嘴上，你哪有這麼厲害，壓力很大，我就說『你打不好是應該的』，你要把壓力轉化為動力，不用這麼痛苦，不好回來再練就好，終究是會長大的。」

洪總也勉勵子弟兵，「總算止敗了，也要繼續努力，往好的方向走，繼續加油。」台鋼雄鷹跟龍隊三連戰第一場，有了好的開始，但也要避免繼續連敗。

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