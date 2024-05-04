周天成「屠龍」成功成中華隊搶勝關鍵！安賽龍賽後稱：艱難的敗仗

至於獲勝的周天成則是表示，這場勝利對後面的巴黎奧運也是一種準備，「奧運是我的夢想，特別是奧運金牌是每個運動員的夢想，我覺得自己還是有機會，有這個能力去爭取，所以還是堅持下去。」「我也很幸運經歷傷病回來之後，還可以保持一個很高的水準，所以自己也是朝著奧運金牌的方向去努力。」