周天成「屠龍」成功成中華隊搶勝關鍵！安賽龍賽後稱：艱難的敗仗
湯姆斯盃團體賽台灣男團昨（3）日靠著男單一哥周天成領軍，率先在第一點以21：19、14：21、21：19扳倒丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），幫助台灣男團殺進湯姆斯盃4強，也是中華隊隊史首度闖進湯姆斯盃4強，締造歷史新頁。而周天成成功在第一點就擊敗安賽龍，也是最終中華隊能勝出的最大功臣之一，今（4）日中華隊將與印尼爭取最終的決賽門票，也要持續力拼佳績。
記者陳品翔/綜合報導
落敗的安賽龍在首局面對周天成時，一度取得10：5領先，但最後卻以19:21丟掉第一盤，最終也在大戰三盤後不敵周天成，成為雙方最終勝負關鍵。賽後安賽龍接受《BWF》官網採訪時表示，「我試著在場上保持冷靜，但效果不是太好，這是一場激烈的對決，非常高強度，周天成打得非常出色，他絕對值得這場勝利。」
「第一局的時候，我本應利用自己大幅領先的優勢，但最終我放慢了腳步，那真的是我經驗不夠。我要再次稱讚周天成，他打得非常好，事情就是這樣，坦白說，我現在真的感到非常生氣。」
安賽龍賽後也在個人社群平台上發文，同時重整情緒並高風度地寫下：「昨天真是場艱難的敗仗，但能夠代表丹麥隊效力，永遠是我的榮幸。祝福所有晉級的隊伍好運，也和各位在幾週後的馬來西亞大師賽再相見！感謝大家對我的支持。」
至於獲勝的周天成則是表示，這場勝利對後面的巴黎奧運也是一種準備，「奧運是我的夢想，特別是奧運金牌是每個運動員的夢想，我覺得自己還是有機會，有這個能力去爭取，所以還是堅持下去。」「我也很幸運經歷傷病回來之後，還可以保持一個很高的水準，所以自己也是朝著奧運金牌的方向去努力。」更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁