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200萬買「高雄公寓凶宅」被酸！他神回逆轉　自曝職業全場秒懂了

▲房價太貴買不起，又想有個自己的窩，不少人轉鎖定「凶宅市場」，尋覓有緣屋。（示意圖／NOWnews資料圖）
▲房價太貴買不起，又想有個自己的窩，不少人轉鎖定「凶宅市場」，尋覓有緣屋。（示意圖／NOWnews資料圖）

記者徐銘穗/綜合報導

房價太貴買不起，不少人抱持「窮比鬼更可怕」信念，轉鎖定「凶宅市場」找房。一名男網友日前在凶宅社團，公開徵求200萬內的高雄公寓凶宅，被酸「200萬內的凶宅可能屍體還吊在上面」，他神回「如果我把祂抱下來呢」被讚EQ超高，他自曝職業後，全場秒懂「難怪奴性極強」。

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原PO在臉書「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」社團，發文想找高雄凶宅，寫明預算在200萬以內的公寓房。

但這年頭凶宅房價早比鬼還凶，貼文一出馬上有網友開玩笑說「200萬內的凶宅可能屍體還吊在上面」，原PO秒回「了解，那如果我把祂抱下來呢」，神回覆獲超過2000讚，有人笑回「那就250萬了，立馬漲價」，多數人都讚原PO EQ超好。

▲原PO高EQ回覆被稱讚。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）
▲原PO高EQ回覆被稱讚。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）
原PO留言透露，自己的職業是軍人，對於各種酸言酸語早就習慣了，還要大家砲用力點，很歡迎各種討論。全場一看職業全懂了，直言難怪跟大家一樣奴性堅強，認為軍人正氣凜然，能鎮得住凶宅，但也有人勸他，凶宅不能貸款、風險高，200萬先買小套房最安全。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶的房價約市場行情打5折、小凶打8折。

但近年隨著房價高漲，凶宅的接受度也愈來愈高。《NOWnews今日新聞》先前也查詢實價登錄，發現高雄開價2600萬元求售的同盟二路「3死故事屋」，夫妻和岳母上吊輕生，已在2023年9月賣了，3樓透天成交價1230萬元，較周遭每坪約20萬元行情，約高出100萬元。

▲高雄市三民區同盟二路「3死故事屋」前年11月開價2600萬元求售，如今實價揭露已在今年9月售出，成交價格是1230萬元，比周遭行情價貴了100萬元。（圖／翻攝Google Map）
▲高雄市三民區同盟二路「3死故事屋」2021年11月開價2600萬元求售，如今實價揭露已在2023年9月售出，成交價格是1230萬元，比周遭行情價貴了100萬元。（圖／翻攝Google Map）

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