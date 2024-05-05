今天快衝！全聯「高露潔牙刷9元」　家樂福買青花菜「送娃娃菜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯發動「周末買菜日」，5月4日、5日限時兩天，鮮香菇每包55元、玉米筍每盒59元、紐西蘭加拉蘋果1粒18元。若要煮火鍋，美國無骨牛小排肉片100克125元，熟食部份則有帶骨豬腳切塊99元。
即日起至5月9日前，憑福利卡還有買一送一專屬優惠，依必朗洗衣精補充包1800克平均53元、礦沛氣泡水平均12元、古寶沐浴露1000克平均119元、高露潔牙刷平均單支9元。
🟡家樂福
家樂福針對超市、量販分別發動促銷，針對5月8日（農曆初一）拜拜日，超市店推出八寶粥買一送一，平均單罐15元。量販店即起至5月6日，指定蔬菜任選3件99元，換算下來，黃秋葵、有機黑木耳每盒平均33元；青花菜2入99元，再送一包娃娃菜。
🟡愛買量販
因應5月繳稅季登場，愛買量販即日起至5月7日推出指定民生用品買一送一，品項超過240款，其中人氣商品蒲公英環保抽取式衛生紙120抽平均每包9元，原價849元的克寧晚安奶粉也買一送一，平均單罐425元。
📌相關報導∣7-11立夏「冰棒55⭢16元」、爆米花買1送1 全家泡麵半價
🟡7-ELEVEN
周日進入「立夏」節氣，7-11應景推出純水1500ml買一送一，單瓶平均只要15元；還有從小吃到大的微波爐爆米花，甜鹹、奶油口味任選買一送一，單包原價55元、平均特價28元，假日配電影收心剛剛好。冰品不能錯過剉冰棒3支50元、情人果冰棒6支100元，平均單支都不到17元。
🟡全家便利商店
除了本周會員優惠之外，全盈+PAY支付另有加碼，阿奇儂草每雪糕、青梅脆脆冰、農心安城湯麵都是買一送一，但限用指定支付，且活動只到5月5日。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！