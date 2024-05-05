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快評／卡森斯展現不同的比賽面相　雲豹如何鎖死海神的擋拆進攻？

▲卡森斯今天在攻防兩端都做出很大的貢獻，特別是在防守方面，他出戰將近40分鐘，穩定扮演內線護框者。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯今天在攻防兩端都做出很大的貢獻，特別是在防守方面，他出戰將近40分鐘，穩定扮演內線護框者。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/綜合報導

台啤永豐雲豹在季後賽首戰限制住例行賽場均得分破百的高雄全家海神，讓對手本場比賽只拿到76分，雲豹加拿大籍總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）直言這是球隊「本季最佳的防守表現」。以查爾斯為首的教練團今（5）日對海神制定了一套完整的防守戰術，球員的執行也很到位，讓例行賽在團隊命中率方面高居聯盟第一的海神，今天無論兩分球還是三分球命中率都不到4成。查爾斯還特別稱讚前NBA球星、雲豹洋將「表弟」卡森斯此役在防守端的表現出色，提供給球隊良好的護框，成為雲豹防守擋拆的堅實後盾。

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過去在NBA，卡森斯絕對稱不上是一名出色的防守長人，因為他的橫移能力不算是很出色，在專注力上又常常出現問題。不過在來到台灣職籃後，他在身體素質這一塊上有著絕對優勢，又有著足夠的球商去判讀場上情勢，因此當他想要做好防守時，就能展現巨大的影響力。

▲台啤雲豹以90：76拿下勝利，卡森斯今晚22分15籃板，幫助雲豹隊拿下隊史季後賽首勝。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹以90：76拿下勝利，卡森斯今晚22分15籃板，幫助雲豹隊拿下隊史季後賽首勝，另外他的防守也受到主帥查爾斯肯定。（圖／T1聯盟提供）
卡森斯體型出色　能快速判讀場上形勢做出正確站位

當談到卡森斯今晚在籃框保護上的貢獻時，查爾斯這樣說：「顯然，他身材高大，當啟瑋、小安、小高、克羅馬這些球員嘗試要穿過掩護，阻止于煥亞這些出色射手時，Boogie可以做更多的協助，在一個擋拆情境中，無論我們的防守者是要擠過掩護、還是從下面衝過去，Boogie都有辦法提供在後的威嚇力。

卡森斯有身高和噸位，海神過去進攻體系的支柱是布銳克曼和庫薩斯執行的擋拆，變化多、而且布銳克曼的投籃能力出色，所以防守者面對的是兩個點的威脅，會更難以防守。但在布銳克曼受傷後，史考特是偏向切入型後衛，防守者常常沉退守他，卡森斯的巨大體型讓內線空間變得狹窄，他可以攻框的角度選擇也不多；而當庫薩斯一對一面對卡森斯硬打，也沒有太多優勢。

▲台啤雲豹主帥查爾斯稱讚卡森斯擁有出色的體型和球商，可以去解讀場上情境，並做出正確防守判斷。（圖／特約記者林柏年攝）
▲台啤雲豹主帥查爾斯稱讚卡森斯擁有出色的體型和球商，可以去解讀場上情境，並做出正確防守判斷。（圖／特約記者林柏年攝）
高雄海神主帥喬伊斯認為球隊今天在臨場的判斷和決策方面出了一些問題，空檔還硬要往裡面切、該投不投，這傷害了球隊進攻端的運轉，這也是在少了布銳克曼和邱子軒兩名持球創造力足夠的後衛後，對他們造成的一個致命打擊。當對手選擇沉退之後，他們的持球者似乎失去了進攻威脅。

關於卡森斯的防守能力，查爾斯進一步解釋說，其實設定了一個防守戰術後，實戰中仍有很多情境需要去判讀，而卡森斯的球商可以去解讀這些情境，做出正確的判斷。比如說，面對于煥亞和面對胡瓏貿明顯是不一樣的情形，要用不同的防守方式，而卡森斯可以做出因應並讓自己處在正確的位置上，這往往被人所忽略，他是今天球隊防守出色的關鍵原因。

▲查爾斯認為李啟瑋和克羅馬在防守擋拆時積極地舉手干擾，逼迫對方停球，這是今天能夠有效限制對手往內線傳球的關鍵。（圖／特約記者林柏年攝）
▲查爾斯認為李啟瑋和克羅馬在防守擋拆時積極地舉手干擾，逼迫對方停球，這是今天能夠有效限制對手往內線傳球的關鍵。（圖／特約記者林柏年攝）
雲豹封死海神的口袋傳球　克羅馬、李啟瑋居頭功

雲豹今天對海神做出很多情蒐，並以此制定了大量的針對性計畫，其中一向就是阻斷海神持球者往內線做「口袋傳球（Pocket Pass）」，今天台啤雲豹完成了了23次抄截，打破聯盟季後賽抄截紀錄，就是最好的成果。

由於系列賽正進行中，因此查爾斯對此並沒有透露太多，但此役能封死海神後衛擋拆後給Rollman的傳球路徑，他給予球隊外線防守者們很大的肯定，「擋拆的情境其實非常多，一支球隊中的不同人，有的可以換防、有的不行，需不需要分球等等，你必須針對不同狀況有不同選擇，做出不同調整。今晚我們的外線防守者克羅馬和李啟瑋他們很積極，每一回合都不斷地舉起手來干擾進攻者，並且逼迫他們停球，我認為這很關鍵。」

而攻防是一個整體，今天雲豹有23分的快攻得分，有29分來自於對方失誤後的得分，這對戰局影響是巨大的，今晚他們在防守和執行力上可說是大獲全勝。

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