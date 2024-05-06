動漫成真！台灣WcDonald’s「幻の麥當勞」雞塊神醬、二次元包裝
粉絲們的夢想動漫成真！台灣麥當勞也迎接「WcDonald’s幻の麥當勞」動漫宇宙，將於5月8日開賣「辣味麥克雞塊」及動漫神醬「幻の醬」，連熱血二次元包裝也來了，沉浸式動漫餐點通通「吃得到」。頂呱呱也聯名《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，打造動漫餐點與主題餐廳一次看。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣麥當勞Logo招牌金拱門M變成W，世界顛倒了怎麼回事？日本動漫裡常見的「ワクドナルド」變成真！曾在《名偵探柯南》、《蠟筆小新》裡出現過的W速食漢堡薯條，現實生活都吃得到了。過去總被動漫界翻轉Logo的WcDonald’s，麥當勞決定弄假成真，直接打造WcDonald’s「幻の麥當勞」二次元神作。
麥當勞攜手曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，及知名動畫製作公司Studio Pierrot精心製作四支短劇，全方位打造WcDonald’s「幻の麥當勞」多重宇宙，還直接把動漫餐點變成真，全新打造「幻の醬」蒜香酸辣醬、搭配辣味麥克雞塊，開吃二次元包裝套餐，繼美國期間限定商品引爆全球熱潮後，台灣麥當勞將自5月8日開賣、期間限定供應至6月4日（或售完為止） 。
從二次元世界走出來的神醬「幻の醬」是蒜香酸辣醬風味，由生薑、大蒜、醬油、辣椒等食材調製成鮮辣爽口的滋味，吃了有如動漫角色能量爆發好熱血；除了搭配經典麥克雞塊，現在還能選擇回歸的「辣味麥克雞塊」，外層麵衣使用來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，雞肉也加了辣椒、白胡椒等辛辣料，滿足嗜辣控。
動漫插畫師Acky Bright以風格大膽強烈的黑白線條及細膩筆觸，神還原二次元風格的麥當勞限定款包裝，包括幻の醬包裝、雞塊盒、薯條盒、紙袋及中杯冷飲杯；還與知名動畫製作公司Studio Pierrot三方合作WcDonald’s「幻の麥當勞」四支風格各異的動漫短劇，共有「手刀爭奪」篇、「浪漫愛情」篇、「機甲保衛」篇、以及「奇幻冒險」篇，讓消費者沉浸式體驗魔幻麥當勞美食日常。
「WcDonald’s幻の麥當勞」5月8日至6月4日（或售完為止）， 「6塊辣味麥克雞塊」單點66元、經典套餐131元，「10塊辣味麥克雞塊」單點106元、經典套餐171元（價格同經典原味麥克雞塊）；「10塊麥克雞塊」單點106元、經典套餐171元，可任選兩份醬料。凡購買指定產品，即可獲得獨家WcDonald’s「幻の麥當勞」限定包裝，包括幻の醬包裝、麥克雞塊(10塊/6塊)盒、薯條(中/大)、紙袋及中杯冷飲杯。
麥當勞APP會員還獨享得來速優惠券，5月8日至5月19日，購買10塊辣味麥克雞塊套餐免費送「辣味麥脆雞腿」乙個、購買10塊原味麥克雞塊套餐「免費送原味麥脆雞腿」乙個；5月20日至6月2日，購買大麥克套餐「免費送4塊原味麥克雞塊」、購買勁雞腿堡套餐ㄣ免費送4塊原味麥克雞塊」。提醒大家，優惠券將於每週一各發送一張至會員帳號。
同時，麥當勞還推出四大天王「抖陣一起暖心杯套」，只在歡樂送獨家滿額贈送，5月8日至6月4日（或用完為止），使用麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即贈「抖陣一起暖心杯套」乙個。提醒大家，每筆訂單限贈乙份，消費金額恕不累計，Uber Eats、foodpanda 均不適用；款式恕不指定，送完為止；同期間於歡樂送網路訂餐並登入麥當勞APP會員帳號，還能享有M Point 2倍送優惠。
📌《關於我轉生變成史萊姆這檔事》也成真！頂呱呱聯名餐點與主題餐廳
頂呱呱歡慶50週年，聯名《關於我轉生變成史萊姆這檔事》打造動漫餐點，「天堂餐」開吃包入台味炸雞及起司片的藍色「利姆路捕食刈包」、粉色「朱菜甜甜包」淋上草莓煉乳醬、再喝杯乳酸飲加入藍甘菊調製的「利姆路雪泥」；地獄餐則挑戰臉孔「怨念口袋披薩」、紫薯加抹茶美奶滋醬「紫苑地瓜薯條」及特調紫薯口味「暗黑濃湯」，連包裝上也有著名動漫情節，滿滿史萊姆特色都可以吃下肚。
頂呱呱中崙店還變身成期間限定「轉生史萊姆主題餐廳」，一樓不只有全台獨家首賣商品、還有破百多款史萊姆週邊，二樓則讓人彷彿在日式動畫風格的空間裡用餐、狂拍美照。期間消費聯名餐點，就有機會獲得精美餐墊紙、角色插旗、利姆路造型貼紙等限量小物；餐飲單筆消費滿300元（需包含聯名限定餐點），能獲得乙份「每月限量獨家特典」的角色杯墊、精美雷射票、質感透卡、角色貼紙等；預計6月還可加購獨家史萊姆泡麵蓋、吸管套等超精美週邊，數量有限，售完為止。
「頂呱呱x關於我轉生變成史萊姆這檔事」主題餐廳資訊
活動日期：5月1日(三)至12月31日(二)
活動時間：11:00-21:00（商售區營業時間11:00-20:00）
地址：台北市松山區八德路三段206號（頂呱呱中崙店）
電話：02-2577-9936