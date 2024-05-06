五月天演唱會「女觀眾尿失禁」飄臭味！男友道歉曝真相：她生病了
天團五月天近日來到香港開唱，一名香港網友3日在Threads上發文透露，看演唱會時飄過一陣尿味，目睹前方觀眾直接尿在地上，椅子和地板都是水漬。貼文曝光後引發熱議，還被轉貼到小紅書上，一名自稱是當事人的男友現身留言區道歉，解釋女友是因為生病才會如此，事發突然連女友自己都很崩潰。
記者薛羽彤／綜合報導
一名香港網友3日在Threads上發文透露，看五月天演唱會時，突然聞到一陣尿味，找了半天才發現尿尿的人，是坐在前方拿著水瓶的年輕女生，原PO還目睹當事人堅持不去廁所整理，讓他只能祈求風不要吹過來，就這樣一直聞到尿味到演唱會結束，整整2個小時，令他超崩潰，藉此發文提醒下一位要坐此座位的觀眾，要帶酒精消毒。
貼文曝光後被網友轉貼到小紅書上，引起網友熱議，「失禁了還不走，這演唱會非看完不可嗎」、「真的什麼人都有，震驚我的三觀。」一名自稱是該女子的男友現身留言區道歉，他解釋女友是因為生病才會尿失禁，「很抱歉影響到大家的體驗，真的不是有意，沒有在場間去廁所也是因為時發很尷尬，我們也有在清理，散場後也有再用清水清理並又跟工作人員說明了情況並表示了歉意。還是真的再次抱歉，身體真的是出現了很突然的情況，她本人也是非常崩潰不知所措，再再次向受到波及的各位道歉。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道