新青安+股市雙頭燒「房市超買超漲」　李同榮警告：小心斷頭危機

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房價到頂進入超漲期，房價再漲多少，未來就可能跌多少
李同榮指出，由於總價觸頂，自備款超乎年輕人負擔能力，部分建商採取低首付、低自備款、低分期、拉長工期等促銷模式，加上貸款寬限期延長，激發了年輕人購房企圖心，也誤導了不少自不量力的買家進場，甚至投機性的買盤把預售市場當期貨操作，大舉操作槓桿，這種現象突顯市場超買現象。
他舉例，1000萬房子，完工前只要60萬到80萬自備款、零工程款，建商與投資客都在賭五年後房市會大漲，則皆大歡喜，投資客可獲利數倍，但若五年後房市景氣不如預期，市場就會出現斷頭危機，建商存貨大增，就有可能出現爛尾樓事件發生。在目前房市已接近觸頂的階段下，房價再漲多少，就可能會跌多少，投機行為，不可不慎。
未來房市表現強弱分明，選房不選市，避免斷頭與套牢風險
李同榮警告，在股市發燒、電費、運費雙漲的預期心理下，通膨壓力未消，保值心理大增，充沛資金勢必湧入股市及房市，在新政府上任前的空檔期，正是房市無視的促銷衝刺期，而這種熱銷現象將延燒至第三季，反轉危機才會出現。
未來的房市漲勢將會如股市一樣選股比選市重要，而房市則選房比選市重要，建議自住買盤不必太在意房市大盤，「強弱分明」、「擇優棄弱」是未來房市自住買盤的選房策略，「高鐵軌道經濟與高科技產業進駐」，仍然是房市強勢的雙引擎指標。