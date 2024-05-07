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新青安+股市雙頭燒「房市超買超漲」　李同榮警告：小心斷頭危機

▲台灣房市因新青安貸款加上股市發燒助燃下，出現甩尾現象。房產趨勢專家李同榮警告，要小心面臨斷頭危機。（示意圖／記者徐銘穗）
▲台灣房市因新青安貸款加上股市發燒助燃下，出現甩尾現象。房產趨勢專家李同榮警告，要小心面臨斷頭危機。（示意圖／記者徐銘穗）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣房市今年火爆，呈現價量齊揚走勢。但房產趨勢專家李同榮表示，房市原在去年前3季降溫，第4季卻在新青安貸款加上股市發燒助燃下，房市出現甩尾現象，已進入超買超賣風險期，警告「房價再漲多少，未來就可能跌多少」，小心景氣反轉時將面臨斷頭危機。

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今年六都四月交易量2萬2千902棟，年增率大幅上揚40.62%，而1~4月統計數據顯示六都總交易量8萬6千128棟，年增率高達31.34%，全部集中在低總價市場。李同榮分析全台房價，六都成屋這波平均漲幅超過70%，台中、台南漲幅近一倍，中南部總價市場跨越1000萬到1200萬，預售市場甚至更高。

▲六都1~4月統計數據顯示六都總交易量8萬6千128棟，年增率高達31.34%，全部集中在低總價市場。（圖／翻攝吉家網）
▲六都1~4月統計數據顯示六都總交易量8萬6千128棟，年增率高達31.34%，全部集中在低總價市場。（圖／翻攝吉家網）
房價到頂進入超漲期，房價再漲多少，未來就可能跌多少

李同榮指出，由於總價觸頂，自備款超乎年輕人負擔能力，部分建商採取低首付、低自備款、低分期、拉長工期等促銷模式，加上貸款寬限期延長，激發了年輕人購房企圖心，也誤導了不少自不量力的買家進場，甚至投機性的買盤把預售市場當期貨操作，大舉操作槓桿，這種現象突顯市場超買現象。

他舉例，1000萬房子，完工前只要60萬到80萬自備款、零工程款，建商與投資客都在賭五年後房市會大漲，則皆大歡喜，投資客可獲利數倍，但若五年後房市景氣不如預期，市場就會出現斷頭危機，建商存貨大增，就有可能出現爛尾樓事件發生。在目前房市已接近觸頂的階段下，房價再漲多少，就可能會跌多少，投機行為，不可不慎。

▲消費者購買預售屋，有時候碰到代銷口頭承諾交屋日期與合約記載日期不同的狀況，容易導致消費糾紛。行政院消保處消保官王德明提醒，簽訂合約之前務必要自細核對每一項條文，才能確保自身權益不受損。（示意圖／非新聞事件個案，攝影中心攝）
▲部分建商採取低首付、低自備款等方案，激發年輕人買房企圖心，但也引來投機客進場，把預售屋當期貨，賭5年後市況。（示意圖／非新聞事件個案，攝影中心攝）
未來房市表現強弱分明，選房不選市，避免斷頭與套牢風險

李同榮警告，在股市發燒、電費、運費雙漲的預期心理下，通膨壓力未消，保值心理大增，充沛資金勢必湧入股市及房市，在新政府上任前的空檔期，正是房市無視的促銷衝刺期，而這種熱銷現象將延燒至第三季，反轉危機才會出現。

未來的房市漲勢將會如股市一樣選股比選市重要，而房市則選房比選市重要，建議自住買盤不必太在意房市大盤，「強弱分明」、「擇優棄弱」是未來房市自住買盤的選房策略，「高鐵軌道經濟與高科技產業進駐」，仍然是房市強勢的雙引擎指標。

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