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百想／《Moving異能》李正河拿獎發抖哭了　愛人高允貞不斷示愛

▲李正河（左）憑藉《Moving異能》拿下「第60屆百想藝術大賞」最佳男新人，劇中愛人高允貞台下不斷比愛心。（圖／翻攝PRIZM）
▲李正河（左）憑藉《Moving異能》拿下「第60屆百想藝術大賞」最佳男新人，劇中愛人高允貞台下不斷比愛心。（圖／翻攝PRIZM）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度影視盛典「百想藝術大賞」今（7）日來到第60屆，星光大道於台灣時間下午2點15分舉辦，典禮接續4點開始，由申東燁、秀智、朴寶劍連莊擔任主持人。本屆「電視部門」最佳男新人由《Moving異能》的李正河拿下，他上台發表感言時激動哽咽，劇中戀人高允貞則是在台下「不斷比愛心」給予鼓勵。

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▲▼李正河（上）聽到唱名不敢相信，柳承龍、高允貞起立鼓掌。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼李正河（上）聽到唱名不敢相信，柳承龍、高允貞起立鼓掌。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼李正河（上）聽到唱名不敢相信，柳承龍、高允貞起立鼓掌。（圖／翻攝PRIZM）
 
李正河聽到自己的名字，一臉不敢置信，《Moving異能》男主角柳承龍、高允貞則是立即起身拍手鼓掌，柳承龍還數度拍李正河的肩膀，要他不要太緊張。

李正河邊拍胸邊上台，緊張心情難掩，他很感謝評審給予他登上大舞台致謝的機會，覺得很神奇、很激動。他坦言拍攝《Moving異能》時，數度自我懷疑，不論是要飛來飛去還是身材管理，他都覺得自己辦不到，李正河越講越激動，聲音顫抖哽咽，劇中好友高允貞不斷比愛心，給予李正河滿滿信心。

本屆入圍「電視部門」最佳男新人包含：《殺人者的難堪》金耀漢、《少年時代》李施優、《惡中之惡》李信基、《Moving 異能》李正河、《夜晚盛開的花》李鍾元。

▲▼李正河（上）在《Moving異能》飾演金斗植和李美賢的兒子金奉皙。（圖／翻攝PRIZM）
▲▼李正河（上）在《Moving異能》飾演擁有飛行能力的金奉皙，劇中喜歡高允貞。（圖／翻攝PRIZM、Disney+）
▲《Moving異能》中，李正河的飛行能力終於覺醒。（圖／Disney+）
 
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