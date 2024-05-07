百想／《Moving異能》李正河拿獎發抖哭了 愛人高允貞不斷示愛
南韓一年一度影視盛典「百想藝術大賞」今（7）日來到第60屆，星光大道於台灣時間下午2點15分舉辦，典禮接續4點開始，由申東燁、秀智、朴寶劍連莊擔任主持人。本屆「電視部門」最佳男新人由《Moving異能》的李正河拿下，他上台發表感言時激動哽咽，劇中戀人高允貞則是在台下「不斷比愛心」給予鼓勵。
記者陳雅蘭／綜合報導
李正河聽到自己的名字，一臉不敢置信，《Moving異能》男主角柳承龍、高允貞則是立即起身拍手鼓掌，柳承龍還數度拍李正河的肩膀，要他不要太緊張。
李正河邊拍胸邊上台，緊張心情難掩，他很感謝評審給予他登上大舞台致謝的機會，覺得很神奇、很激動。他坦言拍攝《Moving異能》時，數度自我懷疑，不論是要飛來飛去還是身材管理，他都覺得自己辦不到，李正河越講越激動，聲音顫抖哽咽，劇中好友高允貞不斷比愛心，給予李正河滿滿信心。
本屆入圍「電視部門」最佳男新人包含：《殺人者的難堪》金耀漢、《少年時代》李施優、《惡中之惡》李信基、《Moving 異能》李正河、《夜晚盛開的花》李鍾元。
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