百想紅毯／《黑暗榮耀》林智妍露大美背 秀智「開V快到肚臍眼」
南韓戲劇圈年度盛事第60屆百想藝術大賞頒獎典禮，台灣時間今（7）日下午4點在首爾三成洞COEX D館舉行，星光大道於2點15分搶先登場，今年入圍電視部門最佳女演員的準視后，除了李荷妮外，林智妍、嚴正化、羅美蘭、安恩真均親自出席，《黑暗榮耀》林智妍在男友李到晛之後現身，一轉身大露美背，而主持人秀智壓軸登場，深V逼近肚臍，十分撩人。
記者楊穎軒／綜合報導
林智妍憑《有院子的家》提名視后，她穿鵝黃色緞面連身禮服，正面U字挖空，小露鎖骨、事業線，多次揮手或比出手指愛心，春風滿面；《機智醫生生活》安恩真以《戀人》角逐，平口禮服展現白嫩美肩，與安恩真在《壞媽媽》合作的喜劇女王羅美蘭，以該劇首度問鼎女主角，她以雙手捧臉、臉頰愛心對鏡頭打招呼。
影視歌三棲、有「韓國瑪丹娜」封號的嚴正化，本屆憑《醫生車貞淑》提名百想視后，她梳包頭，粉紅色白紗披肩下，低胸禮服凸顯豐滿上圍，54歲外貌維持得宜；連任主持人的「國民初戀」秀智，一頭烏黑秀髮垂肩，選穿桃紅色戰袍，正面一路開V，再以兩個蝴蝶結遮掩，美胸若隱若現，甜美又性感，相當勾魂。
本屆百想藝術大賞主持人，依然由去年的女神裴秀智、男神朴寶劍、國民MC申東燁接下重任，這是3人第六度共同主持百想大賞，堪稱「百想鐵三角」。第60屆百想藝術大賞頒獎典禮於5月7日下午5點（南韓時間）在首爾三成洞COEX D館舉辦。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
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