百想／女歌手BIBI首演電影就奪新人獎！哭著下台逗笑男神宋仲基
百想藝術大賞今（7）日在首爾盛大舉辦，戲劇類新人獎頒發完後，緊接著是電影新人獎，女歌手BIBI（金亨瑞）以電影《禍亂：地下秩序》拿下此獎，由於她首次跨界挑戰電影圈就得獎，讓她驚訝到語無倫次，可愛的模樣讓台下的同劇演員宋仲基忍不住笑出來。
記者吳昕蓓／綜合報導
BIBI以本名金亨瑞跨足電影圈，沒想到竟然擊敗眾多強敵，奪下人生僅一次的大獎，讓她不可置信地問「是我嗎」，整個人一直處於手足無措的狀態，宋仲基也激動送上擁抱，沒想到BIBI上台後還是腦袋一片空白，「我不知道會是我得，什麼都沒準備，現在眼前的53、52秒時間一直在倒數…」。
儘管什麼感言都沒有準備，BIBI在慌忙之中，還是將所有工作人員的名字都火速唸一次，她也感謝公司代表給她踏入電影圈的機會，「還有謝謝生下我的爸媽、謝謝百想大賞，還有...謝謝創造出電影與戲劇人類們」，無厘頭發言讓全場笑翻，宋仲基也笑到不行。
不僅如此，真性情的BIBI最後更緊張到當場流淚，還帶著眼淚下台，反差的可愛模樣再度逗笑所有人。事實上，《禍亂：地下秩序》是宋仲基首部自製自演的犯罪電影，去年（2023）在韓國上映後創下票房冠軍，並得到坎城影展、韓國釜山國際影展肯定。
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