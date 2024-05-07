台積電進駐南科！台南安定區200阿嬤身價破億　房價5年漲幅近9成

房屋稅「3千變3.4萬」嚇哭　專家揭政府1動作：這屋齡稅金都漲了

▲台中人北漂新北買房，同坪數舊屋換買新北二環新成屋，房屋稅竟從3000元變3萬4000元，讓大嘆貴到快哭出來了。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台中人北漂新北買房，同坪數舊屋換買新北二環新成屋，房屋稅竟從3000元變3萬4000元，讓大嘆貴到快哭出來了。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

5月報稅季，要繳綜合所得稅又要付房屋稅，快要吃土了！一名台中人北漂新北二環（指蘆洲、泰山、新莊、土城）買新成屋，比較前一間賣掉的台中10年房，與目前新北新成屋坪數相近，但以前房屋稅只有3、4000元，如今卻得繳3萬4000元，被貴到快哭出來。專家指出，各縣市政府前2014年開始陸續調整房屋標準單價，屋齡10年內的屋主今年的房屋稅單都相當有感。

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台中10年房換新北新成屋　房屋稅竟多1個0

原PO在Dcard分享，自己先前在台中買的房，以及目前在新北的住房都是自用，房屋稅率皆為1.2%，坪數也相近，差異在一間是台中10年屋，另一間則是新北新成屋，「還不是第一環，房屋稅3萬4000... 不是開玩笑的，有那麼貴嗎？」懷疑房屋稅被算錯。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，各縣市政府從2014年開始陸續調整房屋標準單價，新房子標準三房每年要繳交的房屋稅，有些都達到2萬元，統計從2019年開始就有將近50萬戶完工，在各地方政府陸續調高房屋標準單價後，屋齡10年上下就成為一個輕稅與重稅的分水嶺

▲各直轄市、縣（市）113年期房屋標準單價，較73年期房屋標準單價平均增幅。（圖／信義房屋提供）
▲各直轄市、縣（市）113年期房屋標準單價，較73年期房屋標準單價平均增幅。（圖／信義房屋提供）
曾敬德舉例說明，竹北屋齡3年左右的標準3房，房屋稅約2萬餘元，林口一間屋齡8年左右的標準3房，房屋稅也約2萬元，不過一間汐止14年的標準3房，房屋稅僅約4200元，當然建築結構、樓層高度、路段率與折舊都會影響房屋稅，但近年影響最大的絕對就是房屋標準單價的調整。

房屋標準單價調整！台北較41年前增幅184%最高

根據財政部統計，各縣市政府的房屋標準單價調整後，台北市較1984年的房屋標準單價增幅最高，平均達到184%，宜蘭縣也調漲142%，新北市平均調漲117%，高雄市平均調漲101%，新竹縣市都是調漲1倍，台中市平均調幅較小僅有84%，桃園市70%，各縣市政府陸續調整的時間都是在2014年以後。

曾敬德表示，調高房屋標準單價影響到的除了每年的房屋稅外，買賣房屋時候買方的契稅也可能受到影響，若是遇到囤房稅2.0，明年收到稅單會更有感，建議真的很在意房屋稅的民眾，可以挑選屋齡10多年的房子，可能稅費就會少一些。

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