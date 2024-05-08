品種咖啡價格達歷史新高！竟因越南猛種榴槤 賣中國年收600億元
越南是全球第二大咖啡豆生產國、及最大的羅布斯塔（Robusta）咖啡豆產地，然而近年來價格飆升至歷史新高，原因和產量下降及天候因素有關，越南如今飽受高溫乾旱，同時也因種植榴槤的利潤更大，讓部份農夫改種榴槤。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據越南統計局，出口中國榴槤的貿易額於2023年來到20億美元（約新台幣600億元），是前一年的5倍之多，今年有望獲得更多利潤。原本越南的熱帶氣候也適合種植咖啡，但部份商人嗅到榴槤的商機，改種榴槤因而使得羅布斯塔咖啡豆的產量下降，而歐美市場對於羅布斯塔咖啡豆的需求又增加，反而使得價格不斷上漲。
原本歐美市場偏好阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，但由於燃料和運輸成本上升，許多咖啡店改進口價格相對低廉的羅布斯塔咖啡豆，沒想到近幾年這款咖啡豆價格也不斷上漲，4月底倫敦羅布斯塔咖啡豆期貨價格漲破每公噸4,500美元，未來恐怕還會再漲價。
越南作為全球咖啡豆生產第二大國，對於「喝咖啡」這件事可說是全民運動，繁榮的市中心街道上可能就有十幾間特色咖啡廳，讓星巴克也難以攻略越南的咖啡市場。除了越南人民普遍喜好濃度高的咖啡，特色咖啡例如冰滴煉乳咖啡十分知名，讓愛喝咖啡的旅客到越南後都會去嘗試。