Energy當年不是坤達最紅？骨灰粉一面倒糾正「他才是」：妹子都愛
「最殺唱跳男團」Energy牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達2009年單飛不解散，相隔17年，本月初發行第七張專輯《HERE I AM》，不僅銷售開紅盤，兩場小巨蛋演唱會門票全被搶光，5日的簽唱會更重現當年人山人海的盛況，成為現象級話題。有網友好奇發問：「Energy在當年最紅的就是坤達嗎？」大批鐵粉一面倒糾正：「妹子都喜歡TORO！玉米鬚都扛著住的男人！」
記者楊穎軒／綜合報導
上個月，Energy受邀擔任中信兄弟大巨蛋主場開幕賽前表演嘉賓，一名網友在PTT發文表示，當天獲得最高分貝尖叫聲的是坤達（謝坤達），「有沒有老人家比較有記憶的，可以回答出Energy在當年，坤達就是最紅的嗎？」
貼文吸引許多6、7、8年級Energy的鋼鐵粉絲回應，其中被點名多次的為TORO（郭葦昀）和隊長牛奶（葉乃文），「當年我只聽過TORO，我連Energy都沒聽過」、「當年是TORO吧」、「TORO和牛奶比較紅」、「頭轉王牛奶」、「絕對是TORO」、「TORO！還跑去演偶像劇啊」、「小時候追《雪天使》超迷TORO，完全不知道他團體出生」、「TORO好嗎？妹子每個都愛！」
至於坤達當年的定位，老粉絲記憶猶新，「坤達當年根本無人關心」、「坤達一直都有活動所以後面紅起來」、「坤達單飛低潮一陣子，後面才紅」、「坤達舊戲棚站久了」、「坤達那時候跟李威長太像，沒記憶點」、「坤達是中年崛起」、「坤達最路人的...靠幼齒臉」、「坤達還要查資料」、「坤達真的是靠木曜紅起來的」、「坤達最安靜，但還是最帥！」
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