徐巧芯買京華城旁50年老房「貸8成」有鬼？專家：1條件屋齡不重要

謝金河讚新北「1重劃區」有錢途　點名這檔賺到流油：土地大富翁

▲信傳媒董事長謝金河認為，400公頃塭仔圳重劃區有機會再寫「台灣錢淹腳目」傳奇。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲信傳媒董事長謝金河認為，400公頃塭仔圳重劃區有機會再寫「台灣錢淹腳目」傳奇。（圖／翻攝謝金河臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人有錢程度超乎你我想像，30多年前「台灣錢淹腳目」傳奇有機會再現嗎？信傳媒董事長謝金河認為，新北市占地400公頃的塭仔圳重劃區，有機會再寫傳奇，尤其三洋電機在塭仔圳重劃區坐擁2.35萬坪土地，土地的價值會水漲船高，會賺到流油。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河在臉書發文，表示參加台北捷兔的龜山跑步，朝丹鳳方向出發，下高架橋後見過去兩側的鐵屋皮都拆光了，路旁寫著「塭仔圳在這，改變在這！」他感嘆，170公頃五股垃圾山移平了，400公頃塭仔圳重劃區內的鐵皮也全都拆光了，給新北市未來發展帶來更多能量。

▲塭仔圳重劃區過去蓋滿鐵皮工廠。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲塭仔圳重劃區過去蓋滿鐵皮工廠。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲如今鐵皮工廠已全數拆光。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲如今鐵皮工廠已全數拆光。（圖／翻攝謝金河臉書）
三洋電機擁塭仔圳2.35萬坪地　土地價值水漲船高

他指出，特別注意到位在泰山區貴鳳街的三洋電機工廠，這個廠房土地在1953年取得，1983年重估，帳面價值3.74億元，戴德良行在2022年曾經拍出在三洋電機附近，同是乙種工業區的土地，每坪成交價85萬元。

謝金河直言，現在整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，三洋電機擁有2.35萬坪土地，未來隨著塭仔圳的發展，土地的價值會水漲船高。他認為，30幾年前，台灣錢淹腳目的時代曾經創造很多傳奇，這次台灣錢再度淹腳目，可能再度寫傳奇。

塭仔圳重劃區占地400公頃　近年成交均單價53.78萬元

塭仔圳重劃區占地400公頃，僅次於面積446公頃的淡海新市鎮，地理位置橫跨新莊和泰山區，緊鄰輔仁大學，區內有機捷泰山、泰山貴和及捷運輔大站。根據《樂居網》資料顯示，塭仔圳重劃區一年平均成交單價為每坪53.6萬元。

近年知名建商爭相插旗塭仔圳，包括新潤、華固、碧瑤、科達建築等，區域個案今年由「新莊科達花園」、「新潤潤見築」、「碧瑤菁品」上半年率先推案，開價5字頭，「閱讀台灣」、「華固一莊」、「宏道豐滙」下半年接棒推案，開價瞄準6字頭。建商坦承，近年營造成本上漲3~5成，短期內房價較難下調。
 


重劃區買房被笑傻！這區房價1字頭變200萬起　一表看錯過的重劃區

專家曝桃園人「買房特色」有條線！眾狂點頭　青埔NO.1：重劃區夯

「山腳斷層」橫跨新北3重劃區！牽動近60萬人　這區房價站穩5字頭

六都前2月買賣移轉量增4成！創13年新高　桃園2月靠這3重劃區撐場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生