謝金河讚新北「1重劃區」有錢途　點名這檔賺到流油：土地大富翁

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三洋電機擁塭仔圳2.35萬坪地 土地價值水漲船高
他指出，特別注意到位在泰山區貴鳳街的三洋電機工廠，這個廠房土地在1953年取得，1983年重估，帳面價值3.74億元，戴德良行在2022年曾經拍出在三洋電機附近，同是乙種工業區的土地，每坪成交價85萬元。
謝金河直言，現在整個塭仔圳重劃區輪廓浮現，三洋電機擁有2.35萬坪土地，未來隨著塭仔圳的發展，土地的價值會水漲船高。他認為，30幾年前，台灣錢淹腳目的時代曾經創造很多傳奇，這次台灣錢再度淹腳目，可能再度寫傳奇。
塭仔圳重劃區占地400公頃 近年成交均單價53.78萬元
塭仔圳重劃區占地400公頃，僅次於面積446公頃的淡海新市鎮，地理位置橫跨新莊和泰山區，緊鄰輔仁大學，區內有機捷泰山、泰山貴和及捷運輔大站。根據《樂居網》資料顯示，塭仔圳重劃區一年平均成交單價為每坪53.6萬元。
近年知名建商爭相插旗塭仔圳，包括新潤、華固、碧瑤、科達建築等，區域個案今年由「新莊科達花園」、「新潤潤見築」、「碧瑤菁品」上半年率先推案，開價5字頭，「閱讀台灣」、「華固一莊」、「宏道豐滙」下半年接棒推案，開價瞄準6字頭。建商坦承，近年營造成本上漲3~5成，短期內房價較難下調。