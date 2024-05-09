洪若潭凶宅爆漲逾3倍！他1100萬逢低買進 在地房仲：要感謝中科
台灣房價高漲，凶宅的房價也很凶！被列為台灣十大凶宅之一的彰化縣二林鎮洪若潭凶宅，2001年發生5口滅門案，案發後5年，洪若潭3000坪豪宅被李姓醫師以1100萬元買下，曾敞開大門邀鄉親中秋烤肉同歡，如今傳洪若潭凶宅市價至少漲3倍，在地房仲直言，受惠中科進駐，帶動二林房地產。
記者徐銘穗/綜合報導
《ETtoday》報導，房仲業者透露，估算洪若潭凶宅這筆土地超過1甲（3000多坪），格局正四方，李姓醫師當年以每坪以3600元買進，還經常請朋友到家作客，破除「魔神仔」傳言，如今附近農地每坪開價約1~2萬元，市價保守估計超過3000多萬元，醫師逢低買進算是大賺一筆。近日也傳出，李醫師和友人談笑間曾脫口說「如果開價6千萬元就賣」。
彰化縣地政處統計，今年第1季透天厝交易量共1165件，較去年同期增加168件，交易均價每坪24.1萬元，價量都較前季和去年同期上漲。住宅大樓今年第1季交易量有503件，單坪交易均價20.5萬元。
洪若潭滅門案發生在2001年9月，彰濱工業區眾源企業公司負責人洪若潭與妻子姚寶月，於家中的大型焚化爐中自焚身亡，二子一女不知所蹤，夫妻留下遺書，宣稱已將3名子女殺害焚屍，骨灰拋入海中。當時眾源企業總經理蘇泉錫為了公司即將到期的支票來到洪若潭家中，因而成為命案第一發現人。