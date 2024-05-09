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高雄3大熱門國宅出爐！岡山「勵志新城」拿第一　都是1字頭超甜價

▲高雄岡山蛋黃區的國宅「勵志新城」成為高雄2023年最夯國宅，房價仍是1字頭甜甜價。（圖／台灣房屋岡山7+1工商加盟店提供）
▲高雄岡山蛋黃區的國宅「勵志新城」成為高雄2023年最夯國宅，房價仍是1字頭甜甜價。（圖／台灣房屋岡山7+1工商加盟店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄市2023年三大熱門國宅出爐！台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，高雄三大熱門國宅社區，分別由左營區「果貿國宅」及鳳山區「中崙國宅」拿下二、三名，岡山區「勵志新城」，以年交易量約55筆，摘下年度最熱門國宅社區。而三大最夯國宅，雖然平均成交單價仍在1字頭，但近三年最高漲幅破3成。

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台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，買氣最旺的岡山「勵志新城」分甲乙區，位處岡山火車站站前商圈，為岡山的超級蛋黃區，生活機能優渥、學區完整，加上勵志新城社區管理完善，且建物屋齡18年在岡山中古屋來說還算新穎，在地人對社區整體評價高，成為岡山熱門住宅標的之一。

隨著近幾年岡山建設發展熱度高，包括首間百貨「樂購廣場」到位，高醫岡山醫院進入試營運，捷運紅線延伸至RK1岡山車站，預計6月底通車，眾星拱月推升區域房價上漲，該國宅近年最高成交價更已站上2字頭。

▲高雄熱門國宅Top 3。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄熱門國宅Top 3。（圖／台灣房屋提供）
曾培宜指出，國宅社區開發早，多位處成熟地段、生活機能佳，同時早期國宅多為實坪大的公寓、華廈型住宅，房價又略比周邊中古住宅親民，在如今高房價時代，這類國宅產品CP值頗高，也成為熱門購屋新選擇。

而三大熱門國宅戶數量體均超過2000戶，年交易量僅約2%左右，並非買氣冷，而是這類條件較佳的國宅物件，屋主多惜售，釋出量不多，因此只要稀有釋出便吸引購屋族搶進，甚至追價入手，相對具備創價優勢。

高貴版國宅　房價最高3字頭

然而國宅房價並非都甜甜價，根據統計，高雄就有幾個國宅社區，近一年平均成交單價幾乎等同新屋價，像是左營區「合群新城」、前鎮區「獅甲國宅」、「純邦國宅」、苓雅區「同慶師苑」，平均成交單價落在2字頭，而苓雅區「四維國宅」與「文化師苑」，平均成交單價更站上3字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，如商圈具備公共建設利多、新案拉抬等帶動房價上漲的紅利，條件佳的國宅、中古屋也能迎來春天，例如位屬亞洲新灣區並迎來輕軌紅利的「獅甲國宅」與「純邦國宅」，同屬台積電概念區的「合群新城」等，而「四維國宅」與「文化師苑」同屬文化中心優質生活圈，早期房價水位就有2字頭行情，而正對文化中心的「文化師苑」，周邊豪宅建案最高成交單價已衝上4字頭，商圈行情水位拉抬，中古房價補漲也相對明顯。

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