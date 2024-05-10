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T1／致勝一擊率隊晉級　卡森斯：這是我作為一名球員所追求的時刻

▲談到打進致勝球，卡森斯說：「這就是你作為一名球員所想要追求的時刻，我很感激有這個機會。」（圖／T1聯盟提供）
▲談到打進致勝球，卡森斯說：「這就是你作為一名球員所想要追求的時刻，我很感激有這個機會。」（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/高雄報導

「表弟」卡森斯今晚展現他一代NBA全明星球員的風采，在今（10）日進行的季後賽G3大爆發，全場轟下37分，還在最後4.7秒打進致勝拋投，幫助台啤雲豹以113：111在延長賽擊敗高雄海神。賽後他來到新聞發布會時仍難掩興奮地表示：「這就是我作為一名球員所追求的時刻。」

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此役卡森斯展現他前NBA球星的水準，在這一場關鍵戰役出賽超過48分鐘，24投14中，得到37分18籃板5助攻4抄截，還打進在延長賽鎖定勝利的一擊，帶領球隊拿下總冠軍賽門票。除了他之外，克羅馬和蔣淯安分別有26分和24分，雲豹冷靜地擋住海神反撲取得勝利。

▲台啤雲豹洋將卡森斯硬闖禁區，他在G3打進致勝球。（圖／T1提供）
▲卡森斯在最後4.7秒完成致勝拋投，全場攻下37分18籃板5助攻4抄截，雲豹終場以113：111拿下勝利，以3：0晉級總冠軍賽。（圖／T1提供）
致勝一擊率隊晉級　卡森斯：這就是我身為球員所追求的時刻

賽後卡森斯感性地表示，「我知道這一場比賽一定會非常艱辛，對方背水一戰，一定會殊死一搏，打出很強的身體對抗，所以我也一定得打出和對手相匹配的能量。我在比賽中不斷告訴隊友並鼓勵他們，我剛剛在休息室說『這就像是一個試煉』，很高興看到我們的團隊通過了考驗，變得更加團結，將一起去追求更高的目標。」

談到打進致勝球，卡森斯說：「這就是你作為一名球員所追求的時刻，我很感激有這個機會。我認為我們在這個系列賽後作為一個團隊更緊密了，我們走在正確的位置上，此役我已不能再向我的隊友要求更多，我很期待下一個系列賽，並期待大家能將在這個系列中所學到的東西發揮在場上。」

很多人或許認為NBA球員來到台灣聯賽不會認真打球，但卡森斯真的十分投入其中，也是真的渴望冠軍，賽後受訪時他坦言自己雖然已經打職業多年，但在比賽最後時刻有機會投致勝球，這就是他從小就夢寐以求的時刻，今晚他知道會非常艱難，他知道有「關門」的機會，他需要打出夠好的水準，他也享受這樣的時刻。

▲卡森斯在最後時刻打進致勝球，他表示這是自己所夢寐以求的一刻。（圖／T1提供）
▲卡森斯在最後時刻打進致勝球，他表示這是自己所夢寐以求的一刻。（圖／T1提供）
卡森斯打超過48分鐘　賽後坦言腳都抬不起來了

今天雲豹隊也投入所有，主控蔣淯安在另一名後衛高錦瑋因傷缺陣的情況下打了超過50分鐘，卡森斯也打了超過48分鐘，後者在賽後坦言自己已很久沒打這麼長時間的比賽了，還笑說：「身體疲勞一定是有，比賽中我有一段時間腳的都抬不起來了。」

雲豹首次闖進季後賽，就以3：0橫掃對手晉級，不過卡森斯明白季後賽有多困難，他認為大家還是需要一場一場來，「我們下一場的對手都還沒確定，所以我不會去想是不是要7連勝奪冠。我們已經贏得了總冠軍賽門票了，所以我希望可以把握這個機會。」

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