T1／致勝一擊率隊晉級　卡森斯：這是我作為一名球員所追求的時刻

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致勝一擊率隊晉級 卡森斯：這就是我身為球員所追求的時刻
賽後卡森斯感性地表示，「我知道這一場比賽一定會非常艱辛，對方背水一戰，一定會殊死一搏，打出很強的身體對抗，所以我也一定得打出和對手相匹配的能量。我在比賽中不斷告訴隊友並鼓勵他們，我剛剛在休息室說『這就像是一個試煉』，很高興看到我們的團隊通過了考驗，變得更加團結，將一起去追求更高的目標。」
談到打進致勝球，卡森斯說：「這就是你作為一名球員所追求的時刻，我很感激有這個機會。我認為我們在這個系列賽後作為一個團隊更緊密了，我們走在正確的位置上，此役我已不能再向我的隊友要求更多，我很期待下一個系列賽，並期待大家能將在這個系列中所學到的東西發揮在場上。」
很多人或許認為NBA球員來到台灣聯賽不會認真打球，但卡森斯真的十分投入其中，也是真的渴望冠軍，賽後受訪時他坦言自己雖然已經打職業多年，但在比賽最後時刻有機會投致勝球，這就是他從小就夢寐以求的時刻，今晚他知道會非常艱難，他知道有「關門」的機會，他需要打出夠好的水準，他也享受這樣的時刻。
卡森斯打超過48分鐘 賽後坦言腳都抬不起來了
今天雲豹隊也投入所有，主控蔣淯安在另一名後衛高錦瑋因傷缺陣的情況下打了超過50分鐘，卡森斯也打了超過48分鐘，後者在賽後坦言自己已很久沒打這麼長時間的比賽了，還笑說：「身體疲勞一定是有，比賽中我有一段時間腳的都抬不起來了。」
雲豹首次闖進季後賽，就以3：0橫掃對手晉級，不過卡森斯明白季後賽有多困難，他認為大家還是需要一場一場來，「我們下一場的對手都還沒確定，所以我不會去想是不是要7連勝奪冠。我們已經贏得了總冠軍賽門票了，所以我希望可以把握這個機會。」
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