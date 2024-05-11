獨家／一粒遭酸滿臉豆花！媽媽親回近況：回家偷哭、有去看皮膚科
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」趙宜莉近日遭大砲哥曬出無修圖照，發現她臉上凹凸不平長滿顆粒，挨酸一粒「滿臉豆花」，甚至還有人表示一粒的綽號由來，是：「臉上一粒一粒的！」今（11）日，《NOWnews今日新聞》接獲讀者爆料，透露一粒的媽媽十分心疼女兒近日來的遭遇，並表示一粒這幾天已經有去看皮膚科，回家時還會躲起來偷哭。
記者張一笙／台北報導
隨著一粒爆紅，近期在PTT上有鄉民發文提問：「一粒臉上痘痘有點多，你真的OK嗎？」並發文表示：「剛剛看到千年一遇、新一代鄉民女神，號稱啦啦隊版黑嘉嘉的近拍照，發現臉上痘痘好像有點多，這樣你真的還OK嗎？」引發不少人討論。對此，不僅一粒本人承認自己很受傷，私下有偷偷哭，就連一粒的姊姊也發文表示：「你可以不喜歡某個人，但不可以讓她失去別人了解她的機會！」
昨日，味全龍作客台鋼雄鷹澄清湖主場的比賽，一粒的姊姊與媽媽也有現身球場，並且親切地與粉絲們互動。有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，一粒的媽媽因為連日來的新聞，十分心疼女兒，尤其看到她的皮膚被拿出來討論，更是難過。因此一粒媽媽有帶著一粒一同去看皮膚科，並透露一粒看到大家在討論她的膚況時，回家還偷偷哭。
一粒日前因為一首「葉保弟應援曲」爆紅，洗腦的音樂搭配魔性的舞步讓她火遍全網，吸引不少粉絲爭相模仿、轉載，席捲整個IG及YouTube平台，更有不少人表示一粒的外型神似黑嘉嘉及「豆花妹」蔡黃汝，讓她短時間吸引不少粉絲。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道