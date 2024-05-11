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《鬼滅之刃 柱訓練篇》開播倒數！首集加長1小時　收看資訊點這裡

▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》5月12日開播，首集播出1小時。（圖／鬼滅之刃X）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》5月12日開播，首集播出1小時。（圖／鬼滅之刃X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本知名電視動畫《鬼滅之刃》的第4季篇章《鬼滅之刃 柱訓練篇》將於明（12）日開播，在前三篇「無限列車篇」、「遊郭篇」、「刀匠村篇」中，每集時長都在30分鐘內，但這次「 柱訓練篇」首集特別加長播出1小時，倒數1天之際，《NOWnews今日新聞》特別整理所有播出的平台資訊，讓讀者有更多選擇收看的管道。

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▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》這次的「柱」加入「蛇柱」伊黑小芭內（右排2）、「風柱」不死川實彌（右排1）、「岩柱」悲鳴嶼行冥（中）等人。（圖／鬼滅之刃X）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》這次的「柱」加入「蛇柱」伊黑小芭內（右排2）、「風柱」不死川實彌（右排1）、「岩柱」悲鳴嶼行冥（中）等人。（圖／鬼滅之刃X）
《鬼滅之刃 柱訓練篇》延續《鬼滅之刃 刀匠村篇》的故事，鬼殺隊最強的劍士「柱」與鬼殺隊員們，為了與「鬼舞辻無慘」決戰，開始展開「柱訓練」，而這系列加入的「柱」分別為「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌、「岩柱」悲鳴嶼行冥。

該劇故事主軸一樣，竈門炭治郎為了幫妹妹竈門禰豆子尋找變回人類的方法，與夥伴我妻善逸、嘴平伊之助和「柱」們一同對抗「鬼舞辻無慘」；炭治郎在經歷《刀匠村篇》與「上弦之肆」半天狗、「上弦之伍」玉壺的對決後，休息片刻並把身材練壯，畫風驚豔觀眾

《鬼滅之刃 柱訓練篇》第一集為1小時特別播出，5月12日起，每週日跨週一深夜可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix等平台收看。


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