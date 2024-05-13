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球迷進場出言恐嚇、出手打工作人員！中職聯盟火大發聲：提告到底

▲中華職棒會長蔡其昌，今天宣布近期有球迷進場出言恐嚇、出手打工作人員，中職聯盟將提告到底。（圖／中職提供）
▲中華職棒會長蔡其昌，今天宣布近期有球迷進場出言恐嚇、出手打工作人員，中職聯盟將提告到底。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職聯盟今（13）日宣布，有關近日兩起球迷因違規經勸導後，出言恐嚇辱罵與動手攻擊工作人員事件，已經引發聯盟內部討論，中華職棒聯盟嚴正強調，絕不允許極少數不理性人士對現場工作人員、球迷朋友進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為，如有脫序行為發生，聯盟將第一時間通報警方並協助提告，絕不允許任何形式暴力行為在球場發生，確保球迷朋友與工作人員的安全。

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兩起暴力事件引發聯盟不滿

中職富邦悍將主場在5月10日於新莊棒球場賽事期間，有球迷至場內管制區域拾取界外球，經聯盟與球團現場工作人員勸導後，也同意該球迷保留該界外球並回座繼續觀賽。

隨後因又有界外球飛至該區域，聯盟現場工作人員依照勤務執行流程前往該區，檢視是否有其他球迷遭界外飛球擊傷，但該球迷以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。工作人員隨即通報主管協處，聯盟也請員警到場協助，確認球迷該行為已違法並以現行犯帶回調查，該球迷反抗不願配合警方執法，遭警方逮捕回警局。

而12日樂天桃猿主場桃園棒球場對戰統一獅，又爆發球迷暴力事件一名球迷不聽聯盟工作人員勸導，硬是要靠在欄杆上，並且對工作人員施暴，球團及聯盟隨即連絡警方到場處理，將該名球迷帶離球場。

事件起因為聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，出拳攻擊工讀生，球團及聯盟隨即連絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。

樂天球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，該工讀生已送醫驗傷，樂天球團將會與警方協助後續處置。

球場暴力、恐嚇行為可能導致觸法

球場是公開場合，任何形式的騷擾、不當言語、恐嚇行為可能會觸法，並且過去也有相關案例，有球迷在場外認為球員有打假球的狀況，並且出言不遜被攝影機拍到，之後警方到場，聯盟也決定提告。

中華職棒聯盟嚴正強調，絕不允許極少數不理性人士對現場工作人員、球迷朋友進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為，如有脫序行為發生，聯盟將第一時間通報警方並協助提告，絕不允許任何形式暴力行為在球場發生，確保球迷朋友與工作人員的安全。

▲球迷進場看球也要注意不要使用暴力、出言不遜等行為，以免觸法。（圖／NOWnews資料照、記者林之越攝）
▲球迷進場看球也要注意不要使用暴力、出言不遜等行為，以免觸法。（圖／NOWnews資料照、記者林之越攝）
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