不是蟑螂藥！她用「1殺蟑神器」滅了整個家族 用錯小心誤觸警鈴
天氣變得溫暖潮濕，蟑螂開始出沒，令人聞「蟑」喪膽！一名女網友曬出和同事一同消滅蟑螂的戰績，只見蟑螂屍體幾乎堆滿1/3畚斗，直言使用「殺蟑神器」水煙式殺蟲器效果超強，直接滅了蟑螂整個家族。不過，專家提醒，使用水煙式殺蟲器時要清空人員、寵物，遠離或關閉火災煙霧偵測設備，以免誤觸警鈴。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在Threads貼出她與同事一起消滅蟑螂的戰績，認證「水煙的威力就是把整個家族都叫出來」，狂讚同事是勇士，自己看了成果一直起雞皮疙瘩。貼文引發討論，不少網友都驚訝水煙式殺蟲劑的威力，也有人擔心蟑螂們萬一沒死透，沖馬桶可能還會再爬上來。
水煙式殺蟲劑可滲透角落隙縫 使用注意事項公開
事實上，水煙式殺蟲式的特性是以氣體擴散在整個空間，來毒殺害蟲，優點可滲透各牆角隙縫、速度快，但缺點是藥劑毒性較高，使用時人與寵物都要離開，而且使用後室內家具、床單等都要清潔過。
專家提醒，水煙式殺蟲式使用前最好將家具用品包覆起來，食物、餐具收進冰箱或密封袋中，魚缸一定要移開或遮蓋，建議遠離或關閉火災煙霧偵測設備，以免煙霧過大而誤觸警鈴。而使用後要通風至少30分鐘，建議用清潔劑擦拭餐桌，以避免水煙式除蟲劑中毒。