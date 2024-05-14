網戀墜入愛河！38歲女「3個月借男友300萬」 遭詐騙慘罹憂鬱症
38歲陳小姐日前透過交友軟體認識外國男性，短短3個月就墜入愛河，還對「線上男友」邀請投資金錢換取未來生活的話術不疑有他，陸續借出近300萬，對方突然失聯後，才發現受騙，甚至罹患憂鬱症，企圖輕生，書田診所精神科主任醫師施姸安表示，面對憂鬱症，如果意識到身心狀況嚴重影響生活，應勇於求助、就醫，身邊的好友能否多給予關心更是重要。
記者張志浩／綜合報導
施姸安指出，近年詐騙案例頻傳，在發現被騙時，人往往會面臨情緒的5個階段，分別是「否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受」，詐騙後出現的情緒階段會反反覆覆，沒有一定的順序，在這過程中，就可能出現適應障礙症合併憂鬱、焦慮、莫名哭泣、失眠，嚴重時影響日常生活，甚至出現自傷的傾向。
施姸安提及，面對遭詐騙的患者，治療一般會採「藥物治療」與「心理治療」同時進行，藥物會視病情需要調整種類及劑量，主要是用於緩解症狀，通常要服用一段時間後才會看到效果；心理治療則要讓個案了解「被騙不可恥」，擺脫自責的情緒，同時增加對自我的認識，提高對突發事件或對生活變化的應對及適應能力。
施姸安總結，發生詐騙事件，有時會因身心狀況異常而短暫喪失自己求助的能力，或因為自尊、面子，猶豫不決是否就醫，若發現身邊的親友出現「突然情緒起伏大、易怒沒耐心、注意力不集中、和旁人經常起衝突、行為舉止改變、出現言語負面、甚至提起自殺想法」，此時身邊親友的角色就很重要，一定要多關心他們的身心狀況，鼓勵就醫，避免陷入情緒風暴。