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Irving又熄火全場僅得9分！談下場關鍵G5：不要驚慌、保持鎮定

▲本場系列賽G4，獨行俠當家控衛Kyrie Irving(右)再度熄火，全場出手11次僅4中，也是繼本輪系列賽G2之後，再度僅得到個位數的9分。（圖／美聯社／達志影像）
▲本場系列賽G4，獨行俠當家控衛Kyrie Irving(右)再度熄火，全場出手11次僅4中，也是繼本輪系列賽G2之後，再度僅得到個位數的9分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃季後賽西區次輪系列賽，達拉斯獨行俠與奧克拉荷馬雷霆系列賽第4場比賽，今（14）日在獨行俠隊主場進行。而此役雷霆靠著一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander狂砍全場最高34分，終場率雷霆以100：96擊敗獨行俠，系列賽目前追至2：2平手。而獨行俠當家控衛Kyrie Irving本場比賽再度熄火，也是繼本輪系列賽G2之後，個人再度在本季季後賽上僅得到個位數的9分，談到下一場關鍵戰役，Irving則是表示：「球隊需要的是不要驚慌，並且保持鎮定。」

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Irving進攻欲望不夠強  成獨行俠掙扎原因之一


Kyrie Irving本場比賽共上場將近41分鐘，出手11次命中4球，三分球出手則是2投皆落空，僅得到9分9助攻。可以看得出Irving在面對雷霆與上輪對手快艇時，或許是受到防守強度的影響，進攻慾望有些許降低，命中率亦然，此輪系列賽4戰下來，已有2場個人得分沒有超過雙位數，也是獨行俠打得掙扎的原因之一。

賽後Kyrie Irving也接受記者訪問，談到下一場比賽球隊要做好什麼準備，Irving則先簡單地表示：「不要驚慌、保持鎮定。」隨後也提到，「現在還不是需要太過情緒化的時候，有時候就是會出現今天這種比賽，但我們知道怎麼打球、怎樣能在比賽關鍵時刻打好。我們需要繼續在這種關鍵時刻，做好戰術執行，控制好籃板球，並且把握空檔的三分球。」


Doncic談比賽勝負在細節  相信球隊會準備好繼續戰鬥


至於獨行俠一哥Luka Doncic，賽後也談到下場關鍵的「天王山之戰」，他說：「我們今天打得很努力，但就像我之前說的那樣，比賽的勝負取決於一些細節，不用太擔心我們，我們會準備好再次戰鬥。很明顯要去客場打這樣的關鍵比賽很艱難，不過我們之前也曾做到過，我相信我們可以再次做到。」Doncic如此說到。


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