Irving又熄火全場僅得9分！談下場關鍵G5：不要驚慌、保持鎮定

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Irving進攻欲望不夠強 成獨行俠掙扎原因之一
Kyrie Irving本場比賽共上場將近41分鐘，出手11次命中4球，三分球出手則是2投皆落空，僅得到9分9助攻。可以看得出Irving在面對雷霆與上輪對手快艇時，或許是受到防守強度的影響，進攻慾望有些許降低，命中率亦然，此輪系列賽4戰下來，已有2場個人得分沒有超過雙位數，也是獨行俠打得掙扎的原因之一。
賽後Kyrie Irving也接受記者訪問，談到下一場比賽球隊要做好什麼準備，Irving則先簡單地表示：「不要驚慌、保持鎮定。」隨後也提到，「現在還不是需要太過情緒化的時候，有時候就是會出現今天這種比賽，但我們知道怎麼打球、怎樣能在比賽關鍵時刻打好。我們需要繼續在這種關鍵時刻，做好戰術執行，控制好籃板球，並且把握空檔的三分球。」
Doncic談比賽勝負在細節 相信球隊會準備好繼續戰鬥
至於獨行俠一哥Luka Doncic，賽後也談到下場關鍵的「天王山之戰」，他說：「我們今天打得很努力，但就像我之前說的那樣，比賽的勝負取決於一些細節，不用太擔心我們，我們會準備好再次戰鬥。很明顯要去客場打這樣的關鍵比賽很艱難，不過我們之前也曾做到過，我相信我們可以再次做到。」Doncic如此說到。
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