良福集團30週年　推動多元永續服務　首度公布物業服務產業報告

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良福30有成接軌多元永續 全面邁向物業服務4.0
良福集團1994年成立「良福公寓」，從最初大樓管理員時期的傳統式服務起家，因應服務需求，1999年成立「良福保全」秉持符合法令規範及專業分工原則，進入綜合管理服務2.0時代；隨著科技發達與時代進步，物業管理服務結合影像傳輸與定位技術，加上4G、5G、IｏT技術的成熟導入，於2001年成立「全國保全科技」、2002年成立「良友科技」，集團物業管理服務邁入科技發展科技輔助3.0時代。
為擴大服務範圍並將服務再升級，2017年成立雷德曼保全與公寓、2021年成立新富營造工程、2021年成立雅緻國際物業，整合集團多元化的資源，讓物業服務再加成。良福集團2013至2023年，近10年間營業額成長145%，平均每年維持15%以上的營業成長；2023年營業額已達28.8億元新台幣，其中樓管(含物業、駐衛保全人力)佔91.32%、系統保全5.40%、良友科技2.82%、新富營造工程0.46%。
集團30而立，宣布全面邁向多元永續物業服務4.0，良福集團執行副董事長郭永宗表示：「良福集團將全面接軌全球ESG趨勢，迎接全新的整合服務時代，提供專業分工、強調無人化管理的智能社區，並著眼都更社區的共享經濟規劃，以及解決公寓大廈經常忽略的長期修繕問題，『多元』、『永續』、『共享』、『服務整合』將是良福積極投入發展的目標。」
首度公布物業管理服務產業報告 揭露產業面臨四大挑戰
良福集團擁有30年的物業管理服務專業，深諳物業服務產業需求與發展，首次公布物業管理服務產業報告。根據統計，2004年全台保全公司427家、物業服務450家，從業人員約9萬人，產值每年650億元；而2023年全台保全公司608家、物業服務658家，從業人數已達20萬人，年產值1570億元，其中樓管佔80%、系統保全17%、運鈔3%。產業年產值在20年間增長141.5%、從業人數成長122%。
全台目前統計清潔公司937家、機電維護186家、公寓大廈管理658家、保全公司609家，各項服務分散，產業內競爭激烈；且年產值2億元以下的物業服務公司，佔產業總數的93%，產業集中度低；加上高齡少子化的社會結構，造成從業人員短缺，因此產業內職缺供過於求。產業內競爭、產業集中度低、職缺供過於求、高齡少子化結構，為目前物業服務面臨的四大挑戰。
即便如此，物業服務產業因住宅存量增加、社會住宅政策、危老樓都更、科技冷漠下與高齡化的趨勢，也為產業帶來機會與價值。2024年住宅存量已達1,000 萬家戶數，且都更議題發酵，六都30年以上的老屋達315 萬戶，加上國家推動社會住宅政策，目前仍有12萬戶興建中，建設完居民入住下一步就需要管理、維修等服務；另外，在科技發達的冷漠下與高齡化的服務需求，也提高了物管的價值。
翻轉保全刻板印象 整合八大品牌高薪求才
良福集團提供專業細緻的物業管理服務之外，也在服務過程中傳遞人與人之間的溫度，宛如城市中的微光，默默照亮每個人的世界。30年來，良福集團服務超過6,000案場域、總家戶數超過50萬，目前同時服務750案場域、總管理樓地板面積已達8,550萬平方公尺，服務足跡涵蓋全台灣，主要指標性案場有桃園國際機場、台灣十大豪宅仁愛帝寶、台灣第三高樓富邦A25、鴻海科技園區、AWS(亞馬遜)數據中心、國家住都中心林口、龍岡與桃園市所有社會住宅等。
良福集團執行副董事長郭永宗表示：「良福走過30年，集團化結合群體的力量，讓企業長長久久；員工專業技能不可或缺，而教育訓練是企業傳承的最佳途徑，我們將培育人才當作首要的任務，設立專責訓練機構來達成這目標。」
為加速集團完成多元、永續、共享、服務整合的目標，良福集團整合旗下五大事業群、八大品牌，包含良福物業、良福保全、雅緻國際物業、全國保全科技、良友科技、雷德曼物業、雷德曼保全、新富營造工程，釋出上百管理職缺祭出高薪求才, 歡迎一起加入服務的行列。