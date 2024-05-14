特企／「杜浦資安開運館」進駐資安大會　揭密暗網的神秘面紗

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一般來說，人們將威脅情報視為將入侵指標（Indicator of compromise, IoC）匯入防火牆或其他資安設備，以在發生攻擊時發出警報。但實際上，威脅情報還有其他方面，包括辨識攻擊者及其背後的組織、攻擊目的、戰術、技術和流程（TTP），甚至是使用IoC監控特定攻擊事件。通過收集威脅情報，企業可以獲得最佳效益，改善其資安防禦計畫。
TeamT5 預告今年將推出新產品「深暗網情報分析」。深暗網是透過Tor瀏覽的匿名網絡，對普通用戶和企業不易訪問，經常發生各種犯罪活動，例如電子郵件帳戶和機密資料的外洩，這可能對企業或個人造成無法估量的損害。即將推出的深暗網情報分析將在深網和暗網的環境中監控，分析資安事件的風險，並在犯罪發生之前提前警報，以降低潛在危害。
「杜浦資安開運館」於5/14上午10點正式開幕，通過結合趣味性和知識性的軟硬體設計，讓參觀者了解如何提前部署資安防禦。現場將有多種活動，如「擲筊搏好運拿好禮」、「籤投萬緒帶走好運水」、「按讚送幸符」等，TeamT5團隊還計劃舉辦多場專家演講和解決方案展示，每日還有三場「暗網觀落陰」活動，帶領參觀者探索神秘的暗網世界。