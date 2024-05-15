鄧紫棋認《歌手》挺好看！直播現場飆高音 123萬粉絲敲碗她救場
中國歌唱實境節目《歌手2024》近日正式首播，過往讓不少歌手重新翻紅的《歌手》，在新一季以直播「不修音」的方式拍攝，十分考驗歌手們的歌唱實力及現場狀況。然而第一集播出後有不少歌手表現失去過往水準。過去曾參加過《我是歌手2》的香港歌手鄧紫棋近日開直播時坦言有看《歌手2024》，而且她也覺得挺好看的，超過123萬名歌迷紛紛湧入她的直播間，留言要她：「快去《歌手》救場」。
記者張一笙／綜合報導
《歌手2024》第一集播出後，有不少歌手登場演出時都表現失常，不僅獲獎無數的那英表現平平，楊丞琳在演出自己的成名曲〈帶我走〉也因為高音時完全走音，導致第一集的冠、亞軍都由外國歌手包辦，讓不少中國歌迷看不下去。
鄧紫棋10年前曾參加《我是歌手2》，在節目上表現亮眼，一路挺進總冠軍戰。鄧紫棋獨特的聲線，加上強大的肺活量，讓她在高音領域唱起來游刃有餘，就連轉音也能輕鬆掌握，是不少歌迷們心目中的「鐵肺」代表，近年來獲獎無數，唱功早已備受肯定。近日，在中國舉辦巡迴演唱會的鄧紫棋開直播時，有超過123萬名粉絲紛紛湧入她的直播間，喊話要她去《歌手2024》救場，替亞洲人扳回顏面。
鄧紫棋在直播時一邊吃牛肉麵、一邊讓化妝師整理頭髮，聊天聊嗨時一度卡痰，只見她現場飆高音演唱她成名曲之一的〈光年之外〉，唱完後俏皮地表示：「這樣痰不就走了嗎？」讓不少歌迷笑翻。
鄧紫棋面對評論區有不少粉絲要她參加《歌手2024》，她笑著表示：「我也是一個很喜歡（上網）衝浪的人阿！我也知道發生了什麼！但是我在開演唱會呀～各位觀眾！」表示自己目前的行程都已安排好，目前沒有上節目的打算。不過鄧紫棋直播時與歌迷們的俏皮的互動，讓不少粉絲都直呼鄧紫棋十分可愛。
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