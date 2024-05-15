將「荔枝椿象」入菜！林業署遭轟帶頭違法 農業部認了是活動疏失
農業部林業署嘉義分署日前辦理「呷蟲王者」活動，在現場油炸荔枝椿象，想要將害蟲變成創意料理，翻轉形象，不過荔枝椿象屬於非法定食用昆蟲，事件引發爭議，食品藥物管理署也立即糾正此宣導為錯誤觀念；農業部代理部長陳駿季今（15）日前往立法院經濟委員會備質詢，針對此事坦言「活動規劃不當、坦承疏失，會深刻檢討」。
記者林莞茜／綜合報導
林業及自然保育署嘉義分署4月27日在觸口自然教育中心舉辦「呷蟲王者」課程活動，把荔枝椿象轉化成創意料理，期望透過新方式來消滅害蟲，但此舉恐違食安法第15條規定，當天食藥署也立即會同地方衛生局人員到場瞭解。
國民黨立委謝衣鳳今日在立院經濟委員會上，抨擊農業部犯低級錯誤「農業部有一堆博士，還會把非法定可食用昆蟲炸來吃」，楊瓊櫻也詢問農業部代理部長陳駿季「你吃過荔枝椿象嗎？」、「你敢吃嗎？」，批評政府部門帶頭違法，質疑活動課程規劃不當。
對此，陳駿季稱「沒吃過」，也坦言荔枝椿象也不是可用食材，承認活動疏失，會深刻檢討，針對此事他個人也覺得非常不恰當，也已經提醒同仁，進行病蟲害防治與環境教育等課程，也不能把蟲變成料理，這樣會造成外界的困擾，已督促相關單位避免再犯，基本原則一定要拿捏好。