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Jokic再寫NBA超神紀錄！狂砍40分傳13助攻0失誤　聯盟歷史上第2人

▲金塊Nikola Jokic再寫NBA超神紀錄！狂砍40分傳13助攻0失誤，聯盟歷史上第2人。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊Nikola Jokic再寫NBA超神紀錄！狂砍40分傳13助攻0失誤，聯盟歷史上第2人。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jokic再寫NBA超神紀錄！丹佛金塊當家中鋒Nikola Jokic作為新一代「大三元機器」，在今（15）日在和明尼蘇達灰狼的比賽中，砍下40分並傳出13次助攻，重點是完全沒有發生失誤，幫助球隊以112：97贏球。而這一誇張數據也讓他成為自「控球之神」Chris Paul後，NBA史上第二位拿下40分、10助攻以上且0次失誤的球員。

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狂寫多項紀錄　繼Paul後NBA史上第二人

根據數據網站《StatMuse》的紀錄指出，在本場比賽之前，只有在2018年時效力休士頓火箭的Chris Paul曾經在季後賽繳出單場40分10助攻以上，但沒有發生失誤的紀錄，當時Chris Paul在2018年5月8日時，砍下41分、10助攻外加0失誤。

而如今Nikola Jokic成為NBA史上第二人，且他的身份還是控球型的中鋒。值得一提的是，Chris Paul、Nikola Jokic還有他的隊友Jamal Murray也是現役球員中，唯一3個在單場季後賽的比賽中傳出10次助攻，卻沒有失誤的球員。同時，Nikola Jokic一共在季後賽20場比賽中，傳出10次以上助攻，遙遙領先歷史上的所有中鋒。

防守者是DPOY得主　反而越戰越勇

本場灰狼派出防守Nikola Jokic的球員，甚至還是第三度拿下年度最佳防守球員（DPOY）的Rudy Gobert，但仍拿Nikola Jokic沒轍，面對Rudy Gobert繳出驚人的9投8中，甚至在決勝節砍下了一記後撤步三分

Nikola Jokic整場22投15中，命中率高達6成82，拿下40分、13助攻、7籃板、0失誤，還有2次抄截與1次火鍋。賽後對手「蟻人」Anthony Edwards無奈表示：「我也只能笑，我不能生氣，他是MVP，他是全NBA最好的球員，他在過去的三場比賽中展現出來了。」

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