馬傑森、張肇元本壘攻防爭議！蔡明里兩張圖分析：無可避免的碰撞

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首先，蔡明里指出，判定捕手是否違規主要取決於兩個重點：第一，捕手在預備接球時，是否已經完全擋住跑者的路線，俗稱的「封壘」。從圖1來看，紅色框是回傳球，已經傳到內野上空，當時捕手張肇元的雙腳還在本壘板的前方，這意味著他的預備接球站位是合乎規定的。
第二個重點是，捕手是否因為要移動接球（例如回傳球偏掉）或觸殺跑者，才移動到跑者回壘的路線上，從而產生碰撞。蔡明里表示，從圖2來看，捕手隨著回傳球越來越接近，左腳才向左側跨出（右腳仍在原地），這表明捕手為了接球而移動，也是合乎規定的。
蔡明里還補充說明，昨晚是80公斤的跑者（馬傑森）撞上110公斤的捕手（張肇元），如果情況反過來，許多球迷的感受可能會不同。此外，如果捕手被撞飛或因此掉球，這樣的碰撞也應該被判定為合法。蔡明里強調，只要中職按照相同標準進行判定，基本上就不會有問題。
蔡明里表示：「昨晚這case是無可避免的攻防碰撞，因此裁判的判決與後續審閱小組的認定都是符合現行中職的相關辦法。」團長還提到，事後的截圖或慢動作回放可能會造成誤解，因為很多網路截圖都沒搞清楚重點，很容易造成誤解。
最後蔡明里強調，不需要拿其它國內外案例來比較或試圖挑戰他的分析，因為他的分析僅針對這次事件。
召開總教練會議 針對挑戰次數、本壘攻防討論
楊清瓏秘書長表示，這幾年施行下來，確實在本壘攻防的衝撞情況有明顯減少，也符合當初設置的立意，就是保護球員、減少受傷的可能性。
不過楊清瓏也強調，5月20日會再次召開總教練會議，討論增加挑戰次數等議題，而對於這次本壘攻防的案例，也希望能提出來做討論，總教練是否對於「無法避免的碰撞之認定」要進行調整，聯盟都會參考大家意見，並尊重通過的決議。
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