超狂公司送「台北大安建地」！驚人面積公開　免錢地主最後機會曝

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貼文引發討論，《NOWnews今日新聞》聯繫上台北市建築經營管理協會，協會理事長林宏澔受訪表示，員工福利贈送的「大安區建地」位於敦南SOGO後方，是一塊畸零地，面積為3平方公尺的50萬分之一，約0.06平方公分，大小可能只有1粒米大，真實價值約幾千至萬元。
林宏澔指出，2年前已陸續發放該建地權狀給4名同仁，原本只是想讓員工「有土斯有財」，但認為造成誤會，所以目前已經將這項福利刪除。
雖然入職6個月送大安區建地的員工福利已成絕響，不過，協會受訪透露，還有最後可以當大安區建地免錢地主的機會，而且還不用當員工。方法詳述如下：
1、訂閱台北市建築經營管理協會YouTube「理事長說房」
2、分享到臉書並截圖到建築經營管理協會的LINE（Line@：@twret）
3、在YouTube下方留言「我要台北市建地」
完成以上3步驟，只要台北市建築經營管理協會YouTube「理事長說房」頻道訂閱數達3000時，就會公開抽出幸運兒。協會強調，土地是第四種住宅區用地，但是「占比很小很小很小的持分土地」，實際面積是3平方公尺的50萬分之一，約0.06平方公分，約1粒米大小，價值並不高，只是希望帶給大家有土斯有財的象徵意義。而目前「理事長說房」頻道訂閱數為1180人，想不花錢當台北大安區地主還有機會。