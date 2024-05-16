新青安激買房！逾6成購屋族年收不到百萬　專家揭建商1作法推入坑

超狂公司送「台北大安建地」！驚人面積公開　免錢地主最後機會曝

▲台北市建築經營管理協會開出「入職半年送台北大安區建地」驚人福利，如今雖然已經取消，但仍提供免錢當地主的最後機會。（圖／翻攝董事長說房YouTube）
▲台北市建築經營管理協會開出「入職半年送台北大安區建地」驚人福利，如今雖然已經取消，但仍提供免錢當地主的最後機會。（圖／翻攝董事長說房YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

台北一家公司推超狂員工福利，只要入職半年就送「台北大安區建地」，公司證實有4人領到，但該項福利目前已經取消。不過，該公司還有提供當「台北大安建地」免錢地主的最後機會，不用當員工，但要拚人品用抽的。老闆也向《NOWnews今日新聞》公開贈送大安區建地的驚人面積，至於抽獎辦法請看下方文章說明。

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畢業季即將到來，一名網友在Threads上分享看過最狂的公司福利，就是「台北市建築經營管理協會」在徵才福利制度中，第一項竟然寫著「員工到職滿6個月，即贈台北市大安區建地」。

▲有公司開出「入職半年送台北大安區建地」的驚人福利，職缺曝光也引發討論熱潮。（圖／翻攝104人力銀行）
▲台北市建築經營管理協會曾開出「入職半年送台北大安區建地」的驚人福利，目前該項福利已經取消。（圖／翻攝104人力銀行）
貼文引發討論，《NOWnews今日新聞》聯繫上台北市建築經營管理協會，協會理事長林宏澔受訪表示，員工福利贈送的「大安區建地」位於敦南SOGO後方，是一塊畸零地，面積為3平方公尺的50萬分之一，約0.06平方公分，大小可能只有1粒米大，真實價值約幾千至萬元。

林宏澔指出，2年前已陸續發放該建地權狀給4名同仁，原本只是想讓員工「有土斯有財」，但認為造成誤會，所以目前已經將這項福利刪除。

雖然入職6個月送大安區建地的員工福利已成絕響，不過，協會受訪透露，還有最後可以當大安區建地免錢地主的機會，而且還不用當員工。方法詳述如下：

1、訂閱台北市建築經營管理協會YouTube「理事長說房」

2、分享到臉書並截圖到建築經營管理協會的LINE（Line@：@twret）

3、在YouTube下方留言「我要台北市建地」

完成以上3步驟，只要台北市建築經營管理協會YouTube「理事長說房」頻道訂閱數達3000時，就會公開抽出幸運兒。協會強調，土地是第四種住宅區用地，但是「占比很小很小很小的持分土地」，實際面積是3平方公尺的50萬分之一，約0.06平方公分，約1粒米大小，價值並不高，只是希望帶給大家有土斯有財的象徵意義。而目前「理事長說房」頻道訂閱數為1180人，想不花錢當台北大安區地主還有機會。


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