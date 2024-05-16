520小英卸任倒數／非核家園神主牌變爭議牌　能源轉型非滿盤皆輸

蔡政府520卸任前夕，北部地區突於近1個月內頻傳停電事故，穩定供電爭議再起，連帶核電議題甚囂塵上。事實上，自2021年發生303、513、517大停電起，各界開始拿著放大鏡檢視台電，在野黨一遇到機會便砲火猛攻，「大到電廠、小到人孔蓋都變成缺電的理由」，供電不穩、電價上漲藍白立委都能歸咎於「能源政策錯誤」，與此同時，媒體也緊抓流量密碼，大小停電報導都不放過，儘管台電拿出數據證明「過去10年間停電事故次數減少7成」等亮眼成績，依然躲不過成為「眾矢之的」的命運。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文過去宣示，保證電價10年不大漲，當時以「節能、降成本、修電業法」3大理由確保實現承諾， 豈料，俄烏戰爭爆發，國際燃料成本飆升，台電虧損嚴重，大家或多或少都能理解，這是一個「不得不」調漲電價的情況，然而，3理由承諾在先，國際情勢詭譎多變，這是一個政府能展現韌性的機會，卻沒能好好把握，恐怕才是失去民心的關鍵。
除此之外，蔡政府引以為傲的「能源轉型」政策也多次出現跳票，不僅太陽光電裝置容量、離岸風電風機雙雙未達標，距離原先設定2025年發電配比調整目標「50%天然氣、30%燃煤、20%再生能源」也仍有一大段距離。截至目前，天然氣發電占比仍未達到50%，燃煤發電尚無法調降，再生能源僅9.5%，經濟部於去年坦承，2025年再生能源發電量僅能達到15%，原目標需延後一年才能實現。
再者，政府對於綠能發電投資龐大，減碳成效卻在全球後段班，且綠電經營弊案頻傳，有與黑金掛勾的疑慮，民眾觀感不佳，也等同是給了在野立委處處挑刺的機會。儘管如此，細究小英政府8年來的努力，卻也值得嘉許，我國近5年再生能源裝置容量平均年增21.9%，成長速度高於全球平均，且光電加風電的裝置容量達到13.9GW，是2016年的7倍；截至2023年底，再生能源滲透率達35.45%，創歷史新高，同時，太陽光電併網量2.5GW，雖未達標，但已是2016年的將近10倍；離岸風電方面，已完成2.25 GW風場建置，除了領先亞太地區民主國家，也是世界上少數離岸風電突破2GW的國家；去年，台電提出「強韌電網韌性計畫」，雖然計畫才剛執行不久，尚未有明顯成效，卻也是在為未來提升電網面對突發事故的因應能力鋪路。
然而，電價上漲、國營事業虧損嚴重、供電不穩、能源政策頻跳票等爭議實在太多，產業、工商界與在野黨一致將矛頭指向蔡政府「緊抱非核態度強硬」，以致忽略政策值得肯定之處。8年的時間，核一、核二進入除役，核四則是在2021年商轉公投中，遭到民意否決，核三1號機、2號機也將於今明兩年停止運轉，對此，各界盼政府能順應國際對核能態度的風向轉變，紛紛提出核電廠延役倡議，但無論核電廠延役或除役，背後都得經過縝密規劃，這與四接卡環評影響電源供需，皆是蔡政府遺留給新政府的問題中，最受關注的能源難題。
更多「520小英卸任倒數」相關新聞。