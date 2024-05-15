逾千名球迷高喊「洪一中！」 賽前說不在意、達成千勝一度哽咽
中華職棒台鋼雄鷹主帥洪一中今(15)完成職棒生涯第1000勝，成為史上第一人，賽後他一度情緒激動哽咽。而現場樂天地主球迷也情義相挺，逾千人留下來見證千勝儀式，並齊聲高喊「洪一中!洪一中!」。
記者廖聿偉/桃園報導
洪一中致詞時一度情緒湧上心頭，他說，「畢竟過去在La New、Lamigo時期累積不少勝場，台上的球迷很多應該也經歷這些時期，很感謝他們為我喝采。」
談到致詞時為何一度哽咽，洪一中說，「其實賽前真的沒有很在意，但這一刻來臨時，內心突然有點澎湃；能拿到一千勝很幸運，感謝這一路上支持我的球團、球員和球迷。」
桃園福地 千勝也在此達成
洪一中過去執教的第300、500、700和800勝都在桃園球場達成，今天彷彿宿命的安排，1000勝又在此地完成。洪總說，「很熟悉的感覺，畢竟在這裡拿下過很多座冠軍。」
賽後洪一中特別到樂天球員席附近，與林泓育、朱育賢等球員擁抱。洪一中解釋，「今天是台鋼贏球，走過去其實不太好意思，但他們(樂天球員)畢竟曾幫我立下很多戰功，還是很感謝他們的付出。」
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