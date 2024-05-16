RADWIMPS台北表演《前前前世》嗨翻！成員中文比日語好5000人傻了

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桑原彰、武田祐介皆以中文跟歌迷交流，桑原彰表示：「大家好，我是桑原！台灣的朋友們，終於看到大家了，今天真開心，大家開心嗎？我們一起high到最後，謝謝。」武田祐介則說：「Hello，大家好。我是貝斯手武田，我們很高興又能來到台灣，大家好嗎？我們很期待又能來到這裡，今天很高興能為你們表演，謝謝你們來到我們的演唱會，我們感到非常榮幸。太好了！太好了！我們正在開亞洲巡迴演唱會，我在很多的地方說了中文。對！對！對！每次我們的工作人員都說我的中文說得比日文更好，接下來我們還會表演很多歌曲，大家還有力氣嗎？準備好了嗎？讓我們一起享受音樂！謝謝！」
武田祐介的中文實力震驚所有人，全場歌迷不斷歡呼，等到他一說完，野田洋次郎也一直為他拍手頻喊：「厲害！」更笑說相信下次再來台開演唱會的話，武田的中文「真的會比日文更好」。
RADWIMPS提到明年就要迎來出道20週年，回憶他們起初在台灣從很小的場地開唱，到今天在能容納好幾千人的大場地表演，門票甚至還售罄，他真的很感謝大家的支持，RADWIMPS不斷對大家表示感謝，也承諾一定會再來開唱，全場也高舉打勾勾手勢跟RADWIMPS約定。
因為武田祐介將於5月24日生日，全場歌迷在安可時唱《生日快樂》獻上祝福，RADWIIMPS也在安可一連表演數首歌，並數度對全場歌迷深深鞠躬道謝，野田洋次郎更對全場連發愛心，演唱會圓滿結束。
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