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RADWIMPS台北表演《前前前世》嗨翻！成員中文比日語好5000人傻了

▲RADWIMPS成員野田洋次郎（左起）、桑原彰、武田祐介在台北流行音樂中心開演唱會，表演《你的名字》主題曲〈前前前世〉送歌迷。（圖／Takeshi Yao）
▲RADWIMPS成員野田洋次郎（左起）、桑原彰、武田祐介在台北流行音樂中心開演唱會，表演《你的名字》主題曲〈前前前世〉送歌迷。（圖／Takeshi Yao）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本人氣搖滾樂團RADWIMPS是熱門動畫電影《你的名字》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》的原聲帶製作與演唱者，成員野田洋次郎、桑原彰、武田祐介等人15日在「台北流行音樂中心」開唱，更請到十明當嘉賓，吸引5000位歌迷朝聖，一曲大家非常熟悉的經典歌〈前前前世〉旋律一下，加上成員以全中文與大家互動，令全場嗨翻天。

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▲RADWIMPS台北演唱會吸引5000人朝聖。（圖／Takeshi Yao）
▲RADWIMPS台北演唱會吸引5000人朝聖。（圖／Takeshi Yao）
RADWIMPS演唱會以《Lights go out》開場，表演完3首歌後，主唱野田洋次郎跟大家打招呼：「今天演唱會sold out，謝謝大家。今天是一個令人難以置信的夜晚。10個月後，我們又回來了，你們看，我們說過很快就會再見面的。我們一起度過這特別的夜晚吧！謝謝。」接著特別嘉賓十明登場，演唱電影《鈴芽之旅》主題曲〈SUZUME〉，清亮嗓音驚豔全場。

桑原彰、武田祐介皆以中文跟歌迷交流，桑原彰表示：「大家好，我是桑原！台灣的朋友們，終於看到大家了，今天真開心，大家開心嗎？我們一起high到最後，謝謝。」武田祐介則說：「Hello，大家好。我是貝斯手武田，我們很高興又能來到台灣，大家好嗎？我們很期待又能來到這裡，今天很高興能為你們表演，謝謝你們來到我們的演唱會，我們感到非常榮幸。太好了！太好了！我們正在開亞洲巡迴演唱會，我在很多的地方說了中文。對！對！對！每次我們的工作人員都說我的中文說得比日文更好，接下來我們還會表演很多歌曲，大家還有力氣嗎？準備好了嗎？讓我們一起享受音樂！謝謝！」

武田祐介的中文實力震驚所有人，全場歌迷不斷歡呼，等到他一說完，野田洋次郎也一直為他拍手頻喊：「厲害！」更笑說相信下次再來台開演唱會的話，武田的中文「真的會比日文更好」。

RADWIMPS提到明年就要迎來出道20週年，回憶他們起初在台灣從很小的場地開唱，到今天在能容納好幾千人的大場地表演，門票甚至還售罄，他真的很感謝大家的支持，RADWIMPS不斷對大家表示感謝，也承諾一定會再來開唱，全場也高舉打勾勾手勢跟RADWIMPS約定。

因為武田祐介將於5月24日生日，全場歌迷在安可時唱《生日快樂》獻上祝福，RADWIIMPS也在安可一連表演數首歌，並數度對全場歌迷深深鞠躬道謝，野田洋次郎更對全場連發愛心，演唱會圓滿結束。

▲RADWIMPS以前來台灣開唱時，只能選在小場地，如今能把台北流行音樂中心的5000個座位塞滿，直呼很感謝台灣歌迷的支持與喜愛。（圖／Takeshi Yao）
▲RADWIMPS以前來台灣開唱時，只能選在小場地，如今能把台北流行音樂中心的5000個座位塞滿，直呼很感謝台灣歌迷的支持與喜愛。（圖／Takeshi Yao）
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